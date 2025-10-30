EN VIVO: Sassuolo aún sigue arriba en el marcador por 2-1

Suscríbete a nuestros canales

El descuento para Cagliari llegó en el minuto 72 y el gol fue anotado por Sebastiano Esposito. Sassuolo sigue arriba con los tantos de Armand Laurienté (8' 2T, de tiro libre) y Andrea Pinamonti (19' 2T).

Las estadísticas del encuentro entre Cagliari y Sassuolo de la Serie A:

Tiros al arco: Cagliari (2) VS Sassuolo (7)

(2) VS (7) Fouls cometidos: Cagliari (17) VS Sassuolo (23)

(17) VS (23) Pases Correctos: Cagliari (1) VS Sassuolo (1)

(1) VS (1) Tarjetas Amarillas: Cagliari (3) VS Sassuolo (4)

(3) VS (4) Tiros Libres: Cagliari (1) VS Sassuolo (3)

Así llegan Cagliari y Sassuolo

Los equipos deberán poner lo mejor para obtener los tres puntos que no lograron sumar en la fecha pasada. El último resultado del conjunto local fue un empate a 2, mientras que la visita perdió su último partido del torneo.

Últimos resultados de Cagliari en partidos de la Serie A

Cagliari viene de un resultado igualado, 2-2, ante Hellas Verona. Posee un historial reciente de 1 victoria, 1 empate y 2 derrotas en los últimos 4 partidos disputados, sumando 5 goles a favor y habiendo recibido 8.

Últimos resultados de Sassuolo en partidos de la Serie A

Sassuolo viene de caer derrotado 0 a 1 ante Roma. Deberá redimirse luego de haber perdido algunos puntos como resultado de 1 juego perdido,1 empatado y solo 2 triunfos. Marcó 5 goles en esos partidos y su valla ha sido vencida en 4 ocasiones.

El local está en el décimo cuarto puesto y alcanzó 9 puntos (2 PG - 3 PE - 3 PP), mientras que el visitante ha logrado 10 unidades y está en el décimo tercer lugar en el campeonato (3 PG - 1 PE - 4 PP).

El juez elegido para dirigir el partido en el estadio Sardegna Arena fue Luca Pairetto.

Formación de Cagliari hoy

El técnico Fabio Pisacane dispuso una formación 3-5-2 con Elia Caprile bajo los tres palos; Gabriele Zappa, Zé Pedro y Riyad Idrissi en la zaga; Marco Palestra, Michel Adopo, Matteo Prati, Michael Folorunsho y Adam Obert en la mitad de cancha; y Gennaro Borrelli y Sebastiano Esposito como delanteros.

Formación de Sassuolo hoy

Por su parte, Fabio Grosso sale al ruedo con una estrategia 4-3-3, con el portero Arijanet Muric; Sebastian Walukiewicz, Jay Idzes, Fali Candé, Woyo Coulibaly en el muro defensivo; Kristian Thorstvedt, Nemanja Matic y Ismael Koné en el centro del campo; y Cristian Volpato, Andrea Pinamonti y Armand Laurienté en la delantera.

