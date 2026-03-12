España - LALIGA 2025 - 2026

Betis vs Celta: previa, horario y cómo llegan para la fecha 28 de la Liga

En la previa de Betis vs Celta, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este domingo 15 de marzo desde las 13:30 horas en el estadio Benito Villamarín.

Por

MeridianoBet
Jueves, 12 de marzo de 2026 a las 02:15 pm
Betis vs Celta: previa, horario y cómo llegan para la fecha 28 de la Liga
Suscríbete a nuestros canales

El próximo domingo 15 de marzo, a partir de las 13:30 horas, Celta visita a Betis en el estadio Benito Villamarín, por el duelo correspondiente a la fecha 28 de la Liga.

Así llegan Betis y Celta

Ambos equipos buscarán la victoria para escalar en la tabla de posiciones, después de haber sido derrotados en el partido que cada uno disputó la fecha anterior.

Últimos resultados de Betis en partidos de la Liga

Betis fue derrotado en el Coliseum Alfonso Pérez frente a Getafe por 0 a 2 en el marcador. En los últimos partidos de la presente temporada, ha ganado 2 y empatado 2 partidos. Le convirtieron 6 goles y tiene 6 a favor.

Últimos resultados de Celta en partidos de la Liga

Celta llega a este encuentro tras perder 1 a 2 ante Real Madrid. En los últimos enfrentamientos, tuvo 2 victorias, igualó 1 vez y ha perdido en 1 ocasión. Con 8 goles a favor, ha recibido 7 en contra.

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 1 oportunidad, mientras que la visita tuvo 2 triunfos. Terminaron igualados 2 veces. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 27 de agosto, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y firmaron un empate en 1.

El anfitrión está en el quinto puesto con 43 puntos (11 PG - 10 PE - 6 PP), mientras que la visita acumula 40 unidades y se ubica en sexto lugar en el campeonato (10 PG - 10 PE - 7 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1
Barcelona6727221446
2
Real Madrid6327203433
3
Atlético de Madrid5427166521
5
Betis4327111068
6
Celta4027101077
DataFactory

Fechas y rivales de Betis en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 29: vs Athletic Bilbao: 22 de marzo - 14:30 (hora Argentina)
  • Fecha 30: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 31: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 32: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 33: vs Girona: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Celta en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 29: vs Alavés: 22 de marzo - 12:15 (hora Argentina)
  • Fecha 30: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 31: vs Real Oviedo: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 32: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 33: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar
Horario Betis y Celta, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 14:30 horas
  • Colombia y Perú: 12:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:30 horas
  • Venezuela: 13:30 horas

Juega, gana y cobra seguro con Meridiano Bet.

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Hipismo La Rinconada Carreras Novak Djokovic Tenis
Jueves 12 de Marzo de 2026
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?