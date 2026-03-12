Betis vs Celta: previa, horario y cómo llegan para la fecha 28 de la Liga

El próximo domingo 15 de marzo, a partir de las 13:30 horas, Celta visita a Betis en el estadio Benito Villamarín, por el duelo correspondiente a la fecha 28 de la Liga.
Así llegan Betis y Celta
Ambos equipos buscarán la victoria para escalar en la tabla de posiciones, después de haber sido derrotados en el partido que cada uno disputó la fecha anterior.
Últimos resultados de Betis en partidos de la Liga
Betis fue derrotado en el Coliseum Alfonso Pérez frente a Getafe por 0 a 2 en el marcador. En los últimos partidos de la presente temporada, ha ganado 2 y empatado 2 partidos. Le convirtieron 6 goles y tiene 6 a favor.
Últimos resultados de Celta en partidos de la Liga
Celta llega a este encuentro tras perder 1 a 2 ante Real Madrid. En los últimos enfrentamientos, tuvo 2 victorias, igualó 1 vez y ha perdido en 1 ocasión. Con 8 goles a favor, ha recibido 7 en contra.
Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 1 oportunidad, mientras que la visita tuvo 2 triunfos. Terminaron igualados 2 veces. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 27 de agosto, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y firmaron un empate en 1.
El anfitrión está en el quinto puesto con 43 puntos (11 PG - 10 PE - 6 PP), mientras que la visita acumula 40 unidades y se ubica en sexto lugar en el campeonato (10 PG - 10 PE - 7 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Barcelona
|67
|27
|22
|1
|4
|46
|2
|Real Madrid
|63
|27
|20
|3
|4
|33
|3
|Atlético de Madrid
|54
|27
|16
|6
|5
|21
|5
|Betis
|43
|27
|11
|10
|6
|8
|6
|Celta
|40
|27
|10
|10
|7
|7
Fechas y rivales de Betis en los próximos partidos de la Liga
- Fecha 29: vs Athletic Bilbao: 22 de marzo - 14:30 (hora Argentina)
- Fecha 30: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 31: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 32: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 33: vs Girona: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Celta en los próximos partidos de la Liga
- Fecha 29: vs Alavés: 22 de marzo - 12:15 (hora Argentina)
- Fecha 30: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 31: vs Real Oviedo: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 32: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 33: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar
Horario Betis y Celta, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 14:30 horas
- Colombia y Perú: 12:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:30 horas
- Venezuela: 13:30 horas