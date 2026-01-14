Angers vs Olympique de Marsella: previa, horario y cómo llegan para la fecha 18 de la Ligue 1

Suscríbete a nuestros canales

El próximo sábado 17 de enero, a partir de las 16:05 horas, Olympique de Marsella visita a Angers en el estadio Raymond-Kopa, por el duelo correspondiente a la fecha 18 de la Ligue 1.

Así llegan Angers y Olympique de Marsella

Ambos equipos buscarán la victoria para escalar en la tabla de posiciones, después de haber sido derrotados en el partido que cada uno disputó la fecha anterior.

Últimos resultados de Angers en partidos de la Ligue 1

Angers fue derrotado en el Stade Océane frente a Le Havre AC por 1 a 2 en el marcador. En los últimos partidos de la presente temporada, ha ganado 3 y perdido 1. Le convirtieron 5 goles y tiene 8 a favor.

Últimos resultados de Olympique de Marsella en partidos de la Ligue 1

Olympique de Marsella llega a este encuentro tras perder 0 a 2 ante Nantes. En los últimos enfrentamientos, tuvo 2 victorias, igualó 1 vez y ha perdido en 1 ocasión. Con 8 goles a favor, ha recibido 6 en contra.

En los encuentros más recientes que han jugado en este torneo, el equipo visitante se impuso en 3 cotejos y existieron 2 empates. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 29 de octubre, en el torneo Francia - Ligue 1 2025-2026, y firmaron un empate en 2.

El anfitrión está en el décimo puesto con 22 puntos (6 PG - 4 PE - 7 PP), mientras que la visita acumula 32 unidades y se ubica en tercer lugar en el campeonato (10 PG - 2 PE - 5 PP).

El encargado de impartir justicia en el partido será Ruddy Buquet.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Lens 40 17 13 1 3 18 2 PSG 39 17 12 3 2 22 3 Olympique de Marsella 32 17 10 2 5 19 4 Lille 32 17 10 2 5 11 10 Angers 22 17 6 4 7 -2

Fechas y rivales de Angers en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 19: vs Paris FC: 25 de enero - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 20: vs Metz: 1 de febrero - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 21: vs Toulouse: Fecha y horario a confirmar

Fecha 22: vs Lorient: Fecha y horario a confirmar

Fecha 23: vs Lille: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Olympique de Marsella en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 19: vs Lens: 24 de enero - 17:05 (hora Argentina)

Fecha 20: vs Paris FC: 31 de enero - 13:00 (hora Argentina)

Fecha 21: vs PSG: Fecha y horario a confirmar

Fecha 22: vs RC Strasbourg: Fecha y horario a confirmar

Fecha 23: vs Stade Brestois: Fecha y horario a confirmar

Horario Angers y Olympique de Marsella, según país

Argentina y Chile (Santiago): 17:05 horas

Colombia y Perú: 15:05 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:05 horas

Venezuela: 16:05 horas

