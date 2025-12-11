España - LALIGA 2025 - 2026

Alavés vs Real Madrid: previa, horario y cómo llegan para la fecha 16 de la Liga

Te contamos la previa del duelo Alavés vs Real Madrid, que se enfrentarán en el estadio el Mendi el próximo domingo 14 de diciembre a las 16:00 horas.

Por

MeridianoBet
Jueves, 11 de diciembre de 2025 a las 03:41 pm
Alavés vs Real Madrid: previa, horario y cómo llegan para la fecha 16 de la Liga
Suscríbete a nuestros canales

El duelo correspondiente a la fecha 16 de la Liga se jugará el próximo domingo 14 de diciembre a las 16:00 horas.

Así llegan Alavés y Real Madrid

Los equipos llegan con la moral en alto para disputar una nueva jornada del torneo: ganaron su último partido y buscarán continuar por la senda de la victoria.

Últimos resultados de Alavés en partidos de la Liga

Alavés derrotó por 1 a 0 a Real Sociedad en su encuentro anterior y buscará otro resultado favorable en su casa. En los últimos 4 partidos disputados se quedó con la victoria en 1 partido y resultó perdedor en 3 oportunidades. Le han encajado 6 goles y ha convertido 4.

Últimos resultados de Real Madrid en partidos de la Liga

Real Madrid llega con envión anímico tras vencer por 3 a 0 a Athletic Bilbao. En las últimas fechas obtuvo 1 victoria y 3 empates. Pudo marcar 6 goles y ha recibido 5.

 

La visita fue siempre superior en los últimos 5 partidos que jugó ante el conjunto local en el torneo. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 13 de abril, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y Real Madrid resultó vencedor por 0 a 1.

El local está en el décimo primer puesto con 18 puntos (5 PG - 3 PE - 7 PP), mientras que el visitante llegó a 36 unidades y se coloca en el segundo lugar en el torneo (11 PG - 3 PE - 2 PP).

  Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1
Barcelona 40 16 13 1 2 27
2
Real Madrid 36 16 11 3 2 17
3
Villarreal 35 15 11 2 2 18
4
Atlético de Madrid 31 16 9 4 3 13
11
Alavés 18 15 5 3 7 -2
DataFactory

 

Fechas y rivales de Alavés en los próximos partidos de la Liga

 

  • Fecha 17: vs Osasuna: 20 de diciembre - 14:30 (hora Argentina)
  • Fecha 18: vs Real Oviedo: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 19: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 20: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 21: vs Betis: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Real Madrid en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 17: vs Sevilla: 20 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 18: vs Betis: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 20: vs Levante: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 21: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 22: vs Rayo Vallecano: Fecha y horario a confirmar
Horario Alavés y Real Madrid, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas

Juega, gana y cobra seguro con Meridiano Bet.

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Hipismo La Rinconada 5y6Nacional Kyle Schwarber jockey challenge
Jueves 11 de Diciembre de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)