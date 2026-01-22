España - LALIGA 2025 - 2026

Alavés vs Betis: previa, horario y cómo llegan para la fecha 21 de la Liga

Te contamos la previa del duelo Alavés vs Betis, que se enfrentarán en el estadio el Mendi el próximo domingo 25 de enero a las 16:00 horas.

Por

MeridianoBet
Jueves, 22 de enero de 2026 a las 08:14 am
El duelo correspondiente a la fecha 21 de la Liga se jugará el próximo domingo 25 de enero a las 16:00 horas.

Así llegan Alavés y Betis

Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.

Últimos resultados de Alavés en partidos de la Liga

Alavés no quiere lamentar otra caída: 0 a 1 finalizó su partido frente a Atlético de Madrid. En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: perdió 3 y 1 fue empate. Pudo marcar 3 goles y ha recibido 10.

Últimos resultados de Betis en partidos de la Liga

Betis llega con envión anímico tras vencer por 2 a 0 a Villarreal. En las últimas fechas obtuvo 1 victoria, 1 derrota y 2 empates. Pudo marcar 8 goles y ha recibido 6.

 

Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 1 victoria, mientras que la visita sumó 1. En 3 partidos terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 22 de agosto, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y Betis resultó vencedor por 1 a 0.

El local está en el décimo octavo puesto con 19 puntos (5 PG - 4 PE - 11 PP), mientras que el visitante llegó a 32 unidades y se coloca en el sexto lugar en el torneo (8 PG - 8 PE - 4 PP).

  Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1
Barcelona 49 20 16 1 3 32
2
Real Madrid 48 20 15 3 2 26
3
Villarreal 41 19 13 2 4 18
6
Betis 32 20 8 8 4 8
18
Alavés 19 20 5 4 11 -9
DataFactory

 

Fechas y rivales de Alavés en los próximos partidos de la Liga

 

  • Fecha 22: vs Espanyol: 30 de enero - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 23: vs Getafe: 8 de febrero - 10:00 (hora Argentina)
  • Fecha 24: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 25: vs Girona: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 26: vs Levante: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Betis en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 22: vs Valencia: 1 de febrero - 12:15 (hora Argentina)
  • Fecha 23: vs Atlético de Madrid: 8 de febrero - 14:30 (hora Argentina)
  • Fecha 24: vs Mallorca: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 25: vs Rayo Vallecano: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 26: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar
Horario Alavés y Betis, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas

