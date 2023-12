¿Guerra de mexicanos? Equipo del Canelo Álvarez habría contactado a este peleador como próximo rival (+Video)

Con el pasar de los días, va creciendo la lista de posibles contendientes para el campeón indiscutible del peso súper medio, Saúl "Canelo" Álvarez, y entre esos rivales, sus paisanos no se quedan atrás, ahora se suma los posibles retadores el tijuanense Jaime Munguía, que estaría dispuesto a sacrificar cualquier cosa para conseguir este combate en las 168 libras.

En una entrevista que el peleador de 27 años concedió a Izquierdazo, detalló que tanto él como su equipo no han buscado este pleito, pero que de darse lo aceptará como debe ser.

“Pues de mi parte, como lo digo, nosotros estamos dispuestos”, dijo Munguía. “Y dispuestos a sacrificar lo que sea con tal de hacer la pelea”.

En días previos, el Canelo Álvarez detalló que estaría trabajando en sus próximas peleas, y de repente el fajador Munguía ha aperecido como un posible retador en esta categoría para el tapatío.

“Obviamente es una gran oportunidad que no podemos desaprovechar, pero vamos a ver qué pasa”, afirmó Jaime. “Ahora sí que la pelota está en su cancha”.

Munguía reveló que fue el equipo de Canelo el que lo buscó para hacer la pelea y que le encantaría hacerla, incluso sacrificando su bolsa y seguro de que no habría ningún tipo de cláusula, pues ambos militan en la división de las 168 libras.

“Son 168 libras no debe de haber ningún tipo de cláusula por ese tema”, dijo el ex campeón mundial súper welter. “Si hay algún sacrificio por cuestiones de dinero o algo así, no hay ningún problema”.

“Yo creo que es una buena pelea, yo creo que tiene bastante tiempo que no sucede una pelea entre dos peleadores mexicanos”, dijo el tijuanense. “Creo que es algo que llamaría bastante la atención de la gente, que vendría muy bien, entonces yo creo que más que nada es por eso”, cerró Munguía.