Trump sugiere a la OTAN tomar esta medida contra España

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, levantó otra polémica este jueves 9 de octubre, al proponerle a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) tomar medidas contra el gobierno de España.

Según el mandatario estadounidense la OTAN debe ser expulsar a España por las discrepancias sobre el aumento del gasto en defensa, después de que el Gobierno se negara a alcanzar el 5 por ciento del PIB. "No tienen excusa para hacerlo. Pero no pasa nada. Tal vez deberían expulsarlos de la OTAN, francamente", precisó Trump en una rueda de prensa . Además, aseguró que la nación europea es el único miembro que presenta demoras con los gastos.

El líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, enfatizó que el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, "es el problema". En este sentido, asegura que la nación representa un "socio creíble, orgulloso y comprometido con la OTAN(...) pero el no es de fiar", comentó en una publicación en la red social X.

Hasta el momento, la OTAN no se ha pronunciado al respecto, pero el pasado mes de junio advirtió que ningún país estaría exento de un gran nuevo aumento materia de defensa. Sin embargo, el mandatario estadounidense se ha mostrado firme y contundente en su postura. "Cada país debe asumir su parte si desea seguir bajo el paraguas de los Estados Unidos".

En desarrollo...