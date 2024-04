¡Bochornoso momento! Ryan García y Devin Haney fueron expulsados del estadio de los Mets (+Video)

Comenzó la semana de la cuenta regresiva para la pelea que protagonizarán Ryan García y Devin Haney este sábado 20 de abril en Brooklyn, Estados Unidos, pero en la previa del cruce, los púgiles protagonizaron un bochornoso momento. En medio de la promoción del pleito en suelo neoyorquino, García y Haney estaban pautados para realizar el primer lanzamiento del juego de este martes de los Mets de Nueva York, pero no fue exitoso.

Y es que los peleadores no pudieron realizar la acción en el Citi Field, puesto que fueron expulsados por los Metropolitanos previo al compromiso ante los Piratas de Pittsburg.

¿Cuál fue el motivo de expulsión a Ryan García y Devin Haney?

Las autoridades del estadio tuvieron la decisión en lo que pasó más temprano en el Empire State Building, donde ambos pugilistas se encontraron para un evento promocional de la pelea; sin embargo, hubo agresión con cachetada incluida por parte de Haney (31-0-0) quien ostenta el campeonato mundial de peso superligero del CMB.

Después de este hecho, ambos volverían a verse en el diamante del Citi Field, pero los directivos del equipo de Grandes Ligas encontraron en el hecho previo que tal vez no era la mejor idea, y que algo mayor podría pasar entre ambos deportistas nacidos en Estados Unidos.

Ryan García insultó a los Mets de Nueva York

Impidiendo incidentes en el campo de béisbol, se tomó esta determinación de echarlos, algo que recriminó al salir Ryan García, que tiene ascendencia mexicana y que ya en días anteriores indicó que le gustaría enfrentarse al campeón mundial mexicano, Pitbull Cruz.

"Simplemente desperdicio tres horas para decir al final que no podemos lanzar el lanzamiento por cualquier motivo... No hubo motivo, nos echaron sin motivo. Que se jodan los Mets. No volveré a ir nunca más a un maldito juego de los Mets. ¡Que se jodan los Mets!"

Ryan García tras ser expulsado del juego de Mets

García ya tenía lanzamiento de prueba realizados, por ello su molestia al salir del inmueble, y en el que se le pudo ver acompañado de su promotor, el Golden Boy, Oscar de la Hoya.

Ryan García y Devin Haney dejarán los careos, y una vez superen el pesaje, estarán peleando por el titulo superligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) este sábado 20 de abril 2024, en el que tambien se podrá ver la pelea entre Arnold Barboza Jr Sean McComb.