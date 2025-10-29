Valencia será testigo de la CLX Night Run 4.ª edición! El evento runner del año este 8 de noviembre

Suscríbete a nuestros canales

Desde la sede MultiMax Valencia, CLX Group presentó la rueda de prensa de la 4.ª edición de la CLX Night Run, el evento runner del año que llenará de energía las calles de la capital industrial de Venezuela este próximo sábado 8 de noviembre de 2025. Durante el evento, también se realizó el lanzamiento de la décima edición de CLX ICONS, con Caramelos de Cianuro como los nuevos protagonistas de la revista.

El encuentro reunió a medios de comunicación, aliados comerciales y representantes del sector deportivo contó con la participación de Marisela Briceño y Carlos Alvarado, la gerente de marketing y el CFO de CLX Group, quienes asistieron en representación de su CEO, Nasar Ramadan Dagga; Walfred Astudillo, director de Carabobo Runners, Alejandro Magdaleno, productor general del evento y Carlos Domínguez, host oficial de la CLX Night Run.

Durante el evento, los invitados pudieron conocer de primera mano todos los detalles de la esperada carrera nocturna, junto a gran parte de las novedades que harán de esta edición una experiencia deportiva y cultural sin precedentes.

Puedes conseguir tus entradas a la carrera nocturna del año a través del portal web www.clxnightrun.com. También podrás adquirir tu pase de forma física en todas las tiendas MultiMax, multimarca que actualmente cuenta con 46 sedes en Venezuela, y en las brandshops CLX Samsung de todo el país.

CLX Night Run 2025

De la mano del empresario venezolano Nasar Dagga, esta 4.ª edición de la CLX Night Run promete superar las expectativas de las anteriores carreras. El tradicional recorrido 7K hará vibrar a Valencia con una propuesta mucho más ambiciosa, incorporando nuevas marcas patrocinantes y aliadas a la experiencia running del año en Valencia.

Entre las principales novedades, se anunció que los códigos QR serán fundamentales este año, tanto para el retiro del kit como para el acceso al concierto.

Carlos Domínguez fue el encargado de abrir esta jornada, presentando el kit oficial del corredor de la carrera nocturna de CLX, que se entregará el 8 de noviembre de 11:00 a.m. a 4:00 p.m. en la carpa de Wynwood Park. El paquete incluye una franela conmemorativa con el logo de la CLX Night Run en naranja —elegido por ser el color tendencia del año 2025—, un chip de cronometraje, número dorsal y dos entradas al after run con Caramelos de Cianuro.

Durante la entrega de materiales, los asistentes podrán disfrutar de una exposición abierta al público, donde podrán tomarse fotos y disfrutar de un día lleno de actividades en los stands de las marcas patrocinantes y aliadas, una feria gastronómica, clases de bike junto a Focus Fitness, además de otras sorpresas que se revelarán más adelante.

Asimismo, se habilitará una taquilla para la compra de entradas durante la jornada donde se podrán comprar entradas al concierto y kits de corredor, este último de acuerdo con la disponibilidad del momento.

Ruta, categorías y tecnología

Las categorías de la CLX Night Run 2025 son: Libre (16-29 años), Sub-Master (30-39), Master A (40-49), Master B (50-59) y Master C (60+).

El recorrido iniciará a las 7:00 p.m. desde Wynwood Park, atravesando puntos emblemáticos de la ciudad, como el Polideportivo Misael Delgado, la Redoma de Guaparo, MultiMax Valencia y el Círculo Militar, antes de regresar al punto de partida.

El director de Carabobo Runners, Walfred Astudillo, explicó que cada corredor recibirá un chip de tracking no retornable, el cual servirá para llevar los tiempos de cada corredor en sus pasos por los puntos de control establecidos en cada kilómetro. Los participantes deberán pasar por cada uno de estos checkpoints antes de regresar a Wynwood Park para asegurar su recorrido completo.

Los kilómetros en ruta estarán ubicados en:

Km. 1: Circulo Militar

Km. 2: Polideportivo Misael Delgado

Km. 3: Estación de servicio La Ceiba

Km. 3.8: Multimax Av. Bolívar

Km. 4: Colegio Lourdes /Banesco

Km. 5: CC Profesional Av Bolívar / Chinatown

Km. 6: Redoma de Guaparo

Km. 7: Entrada Wynwood Park

Km. 7.4 : Llegada

Asimismo, el recorrido contará con múltiples zonas de hidratación en ruta y medidas de seguridad para garantizar una jornada sin contratiempos.

Marcas patrocinantes y experiencias en ruta

Marisela Briceño, gerente de marketing de CLX Group, explicó que el evento running contará con el respaldo de grandes aliados que se sumarán por primera vez a la CLX Night Run, quienes, además, protagonizarán un papel importante dentro del recorrido con activaciones en cada kilómetro y las actividades en la carpa.

Entre las marcas patrocinantes tenemos: CLX Group, Vetrux, Traki, Gatorade, Forum Supermercados, Aerolíneas Estelar, SJ Electronics, HONOR, Omega Electronics, Keyton, Carabobo Runners, Condesa, Kucce y muchos más.

También indicó que el concierto de cierre con Caramelos de Cianuro tendrá lugar posterior a la entrega de premios, y será una producción de aproximadamente dos horas que incluirá un repertorio de los más grandes éxitos de esta banda caraqueña.

Premiación y grandes recompensas

La jornada culminará con la entrega de premios y medallas a los ganadores absolutos, que serán entregados en la tarima principal; y por categoría, que se realizarán en el backing principal del evento en carpa.

Primer lugar : $800 en premio metálico, $600 en Gift Card de MultiMax y un pasaje de ida y vuelta a Madrid.

: $800 en premio metálico, $600 en Gift Card de MultiMax y un pasaje de ida y vuelta a Madrid. Segundo lugar : $600 en premio metálico, $400 en Gift Card de MultiMax y un pasaje nacional de ida y vuelta a Margarita.

: $600 en premio metálico, $400 en Gift Card de MultiMax y un pasaje nacional de ida y vuelta a Margarita. Tercer lugar: $400 en premio metálico, $200 en Gift Card de MultiMax y un pasaje nacional de ida y vuelta a Caracas.

Los ganadores de cada categoría recibirán una Gift Card de MultiMax de $150 para la primera posición, $120 para el segundo lugar y $100 para el tercero.

Entre las principales novedades de este año, los primeros 500 corredores inscritos están participando por premios especiales exclusivos. Además, se rifarán 50 productos exclusivos MultiMax y 4 pasajes a Margarita cortesía de Aerolíneas Estelar.

Innovación digital y compromiso social

El CFO de CLX Group, Carlos Alvarado, resaltó la visión integral de su CEO, Nasar Dagga Mujamad, sobre la CLX Night Run, destacando este evento deportivo como una oportunidad de conectar con las familias venezolanas y llevar una experiencia única que combina deporte, innovación y cultura.

En este sentido, destacó la creación del portal web www.clxnightrun.com como unas innovaciones más destacadas de esta 4.ª edición, diseñada de la mano del equipo de CLX Group para mejorar la experiencia de los usuarios.

Lanzamiento especial de CLX Icons

La rueda de prensa cerró con un momento especial: el lanzamiento de la nueva edición de CLX Icons, presentada por Diana Silva. Esta edición celebra a grandes talentos venezolanos y refuerza la visión del grupo en promover historias que inspiran, conectando con la innovación, la moda y la cultura nacional.

Valencia vibrará como nunca antes

La CLX Night Run 4.ª edición regresa junto a Nasar Ramadan Dagga Mujamad, CEO de CLX Group, de la mano de grandes marcas que apuestan por el deporte, la innovación y la experiencia de vivir la ciudad de una manera diferente.

“Más que una tradición para Valencia, CLX Night Run es una experiencia para todos aquellos que desean conectar con el deporte, la vida saludable, la innovación y la cultura. En CLX Group creemos firmemente en el poder de iniciativas que inspiren bienestar y fortalezcan los valores positivos dentro de nuestra sociedad, y por eso, queremos invitarlos a ser parte de nuestra cuarta edición” expresó Nasar Dagga, presidente de CLX Group y MultiMax.

Los interesados pueden asegurar su participación desde ya a través de la página oficial www.clxnightrun.com y en las tiendas CLX Samsung y MultiMax en todo el país.

Mantente conectado a las plataformas oficiales de CLX en Venezuela, a través de sus portales oficiales clx-group.com/ y www.clxlatin.com, así como en redes sociales por medio de los usuarios @clx.group y @clx_latin, donde podrás enterarte de toda la información sobre la carrera nocturna más esperada del año, sus premios imperdibles y lo nuevo que llegará en esta entrega a solo un “follow” de distancia.