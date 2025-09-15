¡Mondo Duplantis, en una liga propia: nuevo récord mundial!

El atleta sueco Armand 'Mondo' Duplantis ha vuelto a dejar sin aliento al mundo del atletismo, reescribiendo la historia del salto con pértiga al establecer un nuevo e impresionante récord mundial de 6.30 metros.
Una progresión sin límites
El salto de 6.30m es una altura que desafía la imaginación. Para ponerlo en perspectiva, es una altura que supera la de la mayoría de los techos residenciales y equivale a tres aros de baloncesto apilados uno sobre el otro. La constante progresión de Duplantis es lo que lo hace tan especial. Desde que batió el récord de Renaud Lavillenie con 6.17m en febrero de 2020, Mondo ha escalado la marca mundial en 13 centímetros en poco más de cinco años. Este logro no es producto de la casualidad, sino de una combinación perfecta de talento, técnica y una mentalidad ganadora.
La lista de récords de Mondo
La lista de récords de Duplantis es un testimonio de su dominio:
6.17m - Febrero 2020
6.18m - Febrero 2020
6.19m - Marzo 2022
6.20m - Marzo 2022
6.21m - Julio 2022
6.22m - Febrero 2023
6.23m - Septiembre 2023
6.24m - Abril 2024
6.25m - Septiembre 2024
6.26m - Mayo 2025
6.27m - Junio 2025
6.28m - Julio 2025
6.29m - Agosto 2025
6.30m - Septiembre 2025
Con solo 25 años, Duplantis no solo ha superado a todos sus rivales, sino que su principal competencia es su propio historial de récords. Su capacidad para elevar el listón constantemente ha demostrado que para Mondo, el cielo no es el límite, sino solo un punto de referencia para un nuevo salto.