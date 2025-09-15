¿Cuándo y a qué hora ver a los venezolanos en el Mundial de Atletismo?

Suscríbete a nuestros canales

Por Andrea Matos Viveiros

El Campeonato Mundial de Atletismo marca un cierre inédito para la temporada internacional de esta disciplina. Por primera vez es el torneo encargado de poner punto final al calendario deportivo anual. El evento, catalogado como uno de los más destacados del año, se disfruta en vivo y gratis por la señal abierta de Meridiano Televisión. También en HD a través de Simpleplus, InterGo, NetUno Go.

Venezuela con 4 atletas

Yulimar Rojas - Salto Triple

- Salto Triple Leo Dan Torrealba - Salto Triple

Ricardo Montes de Oca - Salto con pértiga

Magaly García - Marcha 20k

¿Cuándo ver a los venezolanos en el mundial de atletismo?

Yulimar Rojas (Salto triple) - Ronda de clasificación, martes 16 de septiembre a las 6:40a.m. Final el día jueves 18 a las 7:55a.m.

(Salto triple) - Ronda de clasificación, martes 16 de septiembre a las 6:40a.m. Final el día jueves 18 a las 7:55a.m. Leodan Torrealba (Salto triple) - Ronda de clasificación, miércoles 17 a las 6:05a.m. Final el viernes 19 a las 7:50 am

Días y horarios de transmisión

Sintoniza Meridiano Televisión gratis en señal abierta. También en HD a través de Simpleplus, InterGo y NetUnoGo.

16, 17 y 18 de septiembre desde las 4:30A.M.

19 y 20 de septiembre desde las 7:00P.M.

El Campeonato Mundial de Atletismo se disfruta en Venezuela a través de Meridiano Televisión.