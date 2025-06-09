Así fue el acierto por Speed Rating de Gaceta Hípica en la R21

Suscríbete a nuestros canales

En el mundo del hipismo, el Speed Rating (también conocido como Índice de Velocidad o Cifra de Velocidad) es una herramienta fundamental que busca cuantificar y comparar el rendimiento de los caballos de carrera en función de su velocidad en una competencia específica.

En términos sencillos, el Speed Rating es un número que se asigna a la actuación de un caballo en una carrera, y que busca reflejar qué tan rápido corrió en relación con el tiempo estándar o los mejores tiempos registrados para esa distancia y en ese hipódromo.

Lo que necesitas saber de este método:

¿Qué mide? No solo el tiempo bruto, sino que intenta ajustar ese tiempo por diversos factores.

No solo el tiempo bruto, sino que intenta ajustar ese tiempo por diversos factores. Factores considerados: Para calcular un Speed Rating, se toman en cuenta varios elementos, siendo los principales: Tiempo final del caballo: El tiempo real que el caballo tardó en completar la carrera. Distancia de la carrera: Es crucial, ya que no es lo mismo correr 1.000 metros que 2.000 metros. Condición de la pista: Un caballo no corre igual de rápido en una pista seca y rápida que en una pesada o fangosa. Los sistemas de Speed Rating ajustan el tiempo para compensar estas diferencias en la superficie. Calidad de la competencia: Algunos sistemas también consideran la calidad general de los caballos que participaron en la carrera.

Para calcular un Speed Rating, se toman en cuenta varios elementos, siendo los principales: Escala: Generalmente, se representa como un número. Un Speed Rating de 100 podría indicar que el caballo corrió al tiempo estándar establecido para esa distancia y pista. Un número superior a 100 significa que el caballo corrió más rápido de lo esperado, mientras que uno inferior a 100 indica que lo hizo más lento.

Generalmente, se representa como un número. Un Speed Rating de podría indicar que el caballo corrió al tiempo estándar establecido para esa distancia y pista. Un número significa que el caballo corrió más rápido de lo esperado, mientras que uno indica que lo hizo más lento. Utilidad: Comparación objetiva: Permite comparar el rendimiento de diferentes caballos, incluso si han corrido en distintas pistas o en diferentes días y condiciones. Evaluación del progreso: Ayuda a identificar si un caballo está mejorando, manteniéndose consistente o desmejorando en sus actuaciones. Predicción: Es una herramienta valiosa para los apostadores y analistas, ya que les da una idea rápida de la velocidad potencial de un caballo en una futura carrera.



En resumen, el Speed Rating es una forma de estandarizar y hacer comparable la velocidad de los caballos de carrera, ofreciendo una métrica más allá del simple cronómetro para analizar su verdadero desempeño.

La Gaceta Hípica, reconocida por el público apostador como la publicación número uno del medio y que pertenece al BloqueDeArmas, no solo destaca por sus impresionantes aciertos semana a semana. Gran parte de su reputación se debe a la habilidad de su pronosticador estrella, el Profesor Manuel Vásquez, quien consistentemente ubica a los ejemplares favoritos dentro de los tres primeros lugares, que permiten brindar una valiosa guía a los entusiastas de las apuestas.

Pero la influencia de La Gaceta Hípica va más allá de los pronósticos tradicionales. El elemento Speed Rating, una herramienta crucial para cuantificar el rendimiento de los purasangres, también se hizo sentir de manera notable en la reunión 21 de carreras, y con esto demostrar su efectividad con los siguientes aciertos que se detallan a continuación:

1 Carrera: Segunda marca, Stella Cadente dividendo en taquilla Bs 107,79.

2 Carrera: Primera marca, Noqueador dividendo en taquilla Bs 265,51.

3 Carrera: Quinta marca, El De Will dividendo en taquilla Bs 925,91.

5 Carrera: Tercera marca, Princesa Manuela dividendo en taquilla Bs 3.841,11.

6 Carrera: Tercera marca, Quiriquireño dividendo en taquilla Bs 747,79.

8 Carrera: Segunda marca, Linda Ilusion dividendo en taquilla Bs 104,17.

10 Carrera: Tercera marca, El De Froix dividendo en taquilla Bs 115,26.

11 Carrera: Segunda marca, Sweet Victory dividendo en taquilla Bs 147,01.

A cuentas claras, la revista de su preferencia, Gaceta Hípica, tuvo una jornada de altura el pasado domingo en La Rinconada. Y demuestra una vez más por qué es la líder en el pronóstico hípico, la publicación acertó en ocho de las once competencias disputadas. Este impresionante porcentaje de aciertos consolidó su reputación entre los apostadores, quienes confían en sus análisis para guiar sus selecciones en cada reunión.

