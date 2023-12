Premier League: Luton Town se pronuncia tras el incidente de Tom Lockyer (+Comunicado)

Un momento realmente preocupante se vivió en la Premier League, ya que el partido entre Bournemouth y Luton Town fue suspendido por el colapso del jugador Tom Lockyer.

Mediante el minuto 62 cuando el defensor sufrió un desmayo, por lo que inmediatamente recibió atención médica ante la mirada incrédula de jugadores, integrantes de los cuerpos técnicos de ambos equipos y los aficionados tan sensibles imágenes.

Luego de la suspensión del partido, el Luton Town se pronunció en sus redes sociales y actualizó un poco el estado médico de Lockyer.

"Todos esperamos y oramos por nuestro líder y capitán Tom Lockyer, quien afortunadamente responde y ha sido trasladado al hospital. No sabemos el alcance total de lo que sucedió y cuáles son los próximos pasos en este momento, pero agradecemos a Bournemouth y al personal médico de ambos lados por su respuesta inmediata, que fue absolutamente increíble. Lamentamos a todos los aficionados presentes que los jugadores de ambos equipos no estuvieran en condiciones de continuar con el juego después de ver a su querido compañero y amigo ser eliminado de esa manera, y el personal no pudo continuar con la gestión del juego en haber tenido que hacer frente a la situación en tales circunstancias. Agradecemos a todos por los maravillosos aplausos y cantos del nombre de Locks dentro del estadio en un momento tan difícil. Ahora es el momento de que todos nuestros jugadores, personal y seguidores se unan como siempre lo hacemos y brinden nuestro amor y apoyo a Tom y su familia. Nuestros pensamientos están con él y con todos ellos", escribió el club.

Tras este lamentable hecho, los jugadores de ambos equipos volvieron al césped de Vitality Stadium para agradecer a la afición y posteriormente volver a los vestidores.

Es bueno recordar que, no es primera vez que Tom Lockyer sufre un colapso de este tipo, ya que en mayo del 2023 sufrió un desmayo en los playoffs por el ascenso a la Premier League en el partido contra el Coventry en Wembley, hecho por el cual tuvo que ser llevado inmediatamente al hospital para ser operado del corazón.