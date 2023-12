El Boxing Day de la Premier League te premia

Celebra el Boxing Day junto MeridianoBet y los encuentros más fascinantes de la primera división de futbol inglesa.

Este 26 de diciembre, la jornada de la Premier League contará con los encuentros Newcastle United vs. Nottingham Forest, Burnley vs Liverpool, Manchester United vs. Aston Villa, Bournemouth vs Fulham y Sheffield United vs Luton.

Para incrementar la emoción de esta fiesta, MeridianoBet te ofrece el Bono Boxing Day con el que obtendrás un 20% más en la primera recarga del día. Recuerda que debes solicitar esta acreditación por nuestra plataforma web www.meridianobet.net.

Si aún no perteneces a nuestro team de Meridianobet, regístrate en nuestra plataforma y empieza a formar parte de la mejor página de casino online, apuestas y más, donde todos juegan, ganan y cobran seguro.

R: Luimar González Yanes

Meridianobet