La Vinotinto vs Uruguay: ¿Por dónde se podrá ver este juego? (+Video)

Día clave para la Vinotinto porque está a solo horas de protagonizar en Montevideo un encuentro fundamental en sus aspiraciones por hacerse de un cupo en la venidera Copa del Mundo 2026, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

Los criollos se medirán este martes, 10 de junio, ante su similar de Uruguay en el Estadio Centenario de Montevideo, en un cotejo que engloba dentro de sus particularidades que los venezolanos con una victotia alcanzarían la senda de puntos de los charrúas (21), que actualmente ocupan la quinta casilla.

Esto último no es un aspecto menor, porque Venezuela en este momento es dueña del repechaje con 18 unidades, pero encontraría oro en ese hipotético acceso directo a la cita mundialista.

Los escenarios mencionados hacen que este partido tenga mucha expectativa de lado y lado, aunque sobre todo en la acera venezolana, en la que se sueña con la primera participación en una Copa del Mundo de la FIFA de selecciones absolutas.

¿Por dónde se podrá ver el duelo de la Vinotinto ante Uruguay?

No es casualidad que a estas horas millones de criollos estén organizando todo su itinerario para estar libre a la hora del partido, que inicia a las 7:00 pm (hora de Venezuela).

En suelo venezolano el partido será transmitido por la señal de Venevisión, mientras en países como México se podrá observar por SKY Sports, en Estados Unidos en Fanatiz, Uruguay en VTV Uruguay y en España por Movistar+.

Finalmente, la Vinotinto buscará hacer historia en suelo charrúa, donde tiene una alegría en el antecedente desde aquel 'Centenariazo' en la primera vuelta del premundial de 2006, tras ganar ese 31 de marzo de 2004 con marcador de 0-3, en la quinta fecha de la clasificación frente a los charrúas dirigidos por Juan Ramón Carrasco.