¿Se queda sin Champions? El AC Milán es investigado por esta razón (+Detalles)

Este miércoles 13 de marzo saltó la noticia de que uno de los equipos más históricos del fútbol europeo, Associazione Calcio Milan, está siendo investigado por la Fiscalía de Milán debido al traspaso de propiedad del club entre los fondos estadounidenses Elliot y RedBird que se realizó supuestamente de forma ilegal.

Ante esto, el abogado y experto en derecho deportivo, Angelo Cascella, señaló todos los detalles a EFE sobre la ilegalidad del conjunto italiano y la posible sanción que podría recibir, "Si el Milan ha mentido, escondiendo una propiedad que no corresponde con la que dicen que es, el club podría ser sancionado o con una exclusión de las competiciones UEFA; o con multas económicas; o llegando a un acuerdo con la UEFA (no fichando en alguna ventana, no gastando más de una cifra acordada...)".

Asimismo, explicó como empezó la situación y el por qué las autoridades sospechan de los "Rossoneri", "Parece que hay documentos del AC Milan utilizados para obtener inversores de fondos árabes. Los componentes del consejo de administración del Milan son muchos de los que estaban en el antiguo, con Elliot. La empresa encargada de la comunicación es la misma. Furlani, actual director ejecutivo del club, estaba en el consejo de administración de Elliot. Todos estos aspectos juntos hacen pensar que la venta sea ficticia, sea simulada. Esto es, de todas formas, el inicio. Hace falta ver todo, verificar todo".

La Federación Italiana entra en acción

Luego de confirmarse la investigación, los responsables del fútbol italiano tomaran cartas en el asunto, así lo confirmó Cascella en su declaración, "La FIGC ahora abrirá ahora un expediente en el que tendrá que investigar y pedir a la fiscalía todos los documentos, que servirán a la Fiscalía de la FIGC para valorar si ha habido ilegalidades".

"Si la empresa (Milan) no comunica correctamente su estructura, con mala fe, recibe una sanción. Multa económica y/o puntos de penalización (Serie A). Las normas prevén que el tema principal es el incumplimiento del artículo 32 y que se haya dado una simulación de una venta por la que siga siendo Elliot el propietario", añadió el abogado rescatando las leyes establecidas en el Código de Justicia Deportiva.