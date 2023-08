Estas son las fotografías de Paris Hilton y su bebé que preocuparon a sus seguidores

La socialité estadounidense Paris Hilton le dio la bienvenida hace siete meses a su primer hijo llamado Phoenix, un bebé al que no tardó mucho en presentarle a sus fanáticos quienes estaban ansiosos por conocerlo. Recientemente, la modelo hizo lo propio y posó con el pequeño quien estaba perfectamente combinado con la ropa de su madre.

Las hermosas fotos se llenaron rápidamente de reacciones, los comentarios y ‘likes’ no se hicieron esperar. Sin embargo, no todo fue color de rosa, pues muchos se preguntaron por el físico de Phoenix, y se preocuparon por su estado de salud, y llenaron la cajita de mensajes de infinitas dudas sobre si padece una enfermedad o no.

Los usuarios sugieren que el hijo de Hilton debe ser visto por algún especialista debido que el tamaño de su cabeza está más grande de lo normal, aunque destacan los mensajes en los que muchos aseguran que la empresaria tendría a los mejores médicos supervisando la salud del bebé. “Estoy seguro de que ella es muy consciente de cualquier cosa que pueda estar pasando”, escribió un seguidor.

Phoenix a sus siete meses

“Creo que deberían de vigilar su perímetro cefálico”, “¿Por qué tiene una cabeza bulbosa? ¿Tiene hidrocefalia? Espero que esté bien”, “Él es un pequeño hermoso. He visto muchos bebés con la cabeza grande pero una vez que les crece el pelo se ve de su tamaño normal”, "Los bebés con cabezas grandes tienen más probabilidades de ser inteligentes”, “Yo pienso que tiene hidrocefalia externa benigna”, son algunas de las opiniones en el post.

Recordemos que, en el mes de enero del presente año, la estrella estadounidense anunció que se había convertido en madre por primera vez, por medio de la gestación subrogada, y quien criará junto a su esposo, el empresario Carter Reum. “Fue siempre mi sueño ser madre y estoy tan feliz de que Carter y yo nos hayamos encontrado”, expresó para ese momento la modelo.