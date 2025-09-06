Play by Play

Play by Play

TOR 1
NYY 3


WSH 2
CHC 1


PHI 4
MIA 2


CWS 0
DET 6
B: 3
S: 1
O: 2
NYM 1
CIN 4
B: 3
S: 2
O: 0
MIL 2
PIT 0
B: 0
S: 2
O: 2
LAD 1
BAL 0
B: 1
S: 1
O: 0
CLE 2
TB 0
B: 1
S: 0
O: 1
SF 0
STL 0
B: 0
S: 2
O: 1
HOU 1
TEX 0
B: 0
S: 0
O: 2
MIN 0
KC 5
B: 2
S: 3
O: 3
SEA 2
ATL 0
B: 0
S: 1
O: 2
Warmup
BOS 0
AZ 0
Warmup
SD 0
COL 0
Pre-Game
ATH 0
LAA 0

NYM
76-65 (.539)
1
Baja 5th 0 out
4

CIN
70-71 (.496)
TJ Friedl

AL BATE

TJ Friedl (CF)
2 - 0
Jonah Tong

LANZA

Jonah Tong
4.0 IP, 4 CL, 4 K, 78 NP
Bolas:
 
Strikes:
 
Outs:
 
 
 
en bases: 1B: Matt McLain 2B: Base vacía 3B: Base vacía
1 2 3 4 5 6
6
Bola por el suelo
Changeup 87.4 MPH.
Rotación:1.627RPM
5
Bola por el suelo
Curveball 80.1 MPH.
Rotación:2.657RPM
4
Foul
Changeup 87.1 MPH.
Rotación:1.794RPM
3
Foul
Four-Seam Fastball 97.4 MPH.
Rotación:2.186RPM
2
Strike cantado
Four-Seam Fastball 95.3 MPH.
Rotación:2.173RPM
1
Bola mala
Four-Seam Fastball 96.2 MPH.
Rotación:2.297RPM
Anotaciones
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
0 0 1 0 0 - - - - 1 3 0
0 2 1 1 - - - - 4 3 0
Entradas NYM CIN
Sal Stewart batea jonrón (1) con elevado por el jardín central. Spencer Steer anota . 0 2
Brandon Nimmo out con elevado de sacrificio a jardinero izquierdo Austin Hays. Cedric Mullins anota. 1 2
Matt McLain batea jonrón (14) con elevado por el jardín central. 1 3
Austin Hays batea jonrón (14) con elevado por el jardín izquierdo. 1 4
Bateadores VB-H CA HR CI AVG
F. Lindor SS 2-2 0 0 0 .269
J. Soto RF 3-1 0 0 0 .261
B. Nimmo LF 0-0 0 0 1 .266
P. Alonso 1B 1-0 0 0 0 .268
J. McNeil 2B 2-0 0 0 0 .264
M. Vientos DH 2-0 0 0 0 .244
B. Baty 3B 2-0 0 0 0 .249
L. Torrens C 2-0 0 0 0 .225
C. Mullins CF 1-0 1 0 0 .220




Lanzadores IP CL H K NP-ST ERA
Jonah Tong 4.0 4 3 4 78-45 5.00
Bateadores VB-H CA HR CI AVG
T. Friedl CF 2-0 0 0 0 .265
N. Marte RF 1-0 0 0 0 .287
E. De La Cruz SS 2-0 0 0 0 .268
A. Hays LF 2-1 1 1 1 .263
G. Lux DH 2-0 0 0 0 .274
S. Steer 1B 0-0 1 0 0 .238
S. Stewart 3B 2-1 1 1 2 .273
J. Trevino C 2-0 0 0 0 .244
M. McLain 2B 1-1 1 1 1 .230




Lanzadores IP CL H K NP-ST ERA
Brady Singer 5.0 1 3 4 78-47 4.00

NY Mets
Cincinnati
3 H 3
0 HR 3
4 TB 12
4 DEB 1

NY Mets
Cincinnati
4 K 4
45 ST 47
3 H 3
4 BB 3
Posiciones NL East
JG JP PCT DIF RACHA
Phillies 83 59 .585 - W3
Mets 76 65 .539 6.5 W1
Marlins 65 77 .458 18.0 L5
Braves 64 77 .454 18.5 W2
Nationals 57 84 .404 25.5 W1
Posiciones NL Central
JG JP PCT DIF RACHA
Brewers 87 55 .613 - W1
Cubs 81 61 .570 6.0 L1
Reds 70 71 .496 16.5 L3
Cardinals 70 72 .493 17.0 L1
Pirates 64 78 .451 23.0 L1
Probabilidad de ganar
90.5 %
5 parte baja
(B:3 S:2 O:0)

NY Mets 1 - 4 Cincinnati
Datos del encuentro
Estadio: Great American Ball Park
Localidad: Cincinnati, Ohio
El clima: Clear, 69 ºF
Capacidad: 43.891
Árbitros:
Home Plate: Nic Lentz
1era base: Jacob Metz
2da base: Mark Ripperger
3era base: Nick Mahrley
