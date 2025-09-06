|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|C
|H
|E
|0
|0
|1
|0
|0
|-
|-
|-
|-
|1
|3
|0
|0
|2
|1
|1
|-
|-
|-
|-
|4
|3
|0
|Entradas
|NYM
|CIN
|2º
|Sal Stewart batea jonrón (1) con elevado por el jardín central. Spencer Steer anota .
|0
|2
|3º
|Brandon Nimmo out con elevado de sacrificio a jardinero izquierdo Austin Hays. Cedric Mullins anota.
|1
|2
|3º
|Matt McLain batea jonrón (14) con elevado por el jardín central.
|1
|3
|4º
|Austin Hays batea jonrón (14) con elevado por el jardín izquierdo.
|1
|4
|Bateadores
|VB-H
|CA
|HR
|CI
|AVG
|F. Lindor SS
|2-2
|0
|0
|0
|.269
|J. Soto RF
|3-1
|0
|0
|0
|.261
|B. Nimmo LF
|0-0
|0
|0
|1
|.266
|P. Alonso 1B
|1-0
|0
|0
|0
|.268
|J. McNeil 2B
|2-0
|0
|0
|0
|.264
|M. Vientos DH
|2-0
|0
|0
|0
|.244
|B. Baty 3B
|2-0
|0
|0
|0
|.249
|L. Torrens C
|2-0
|0
|0
|0
|.225
|C. Mullins CF
|1-0
|1
|0
|0
|.220
|Lanzadores
|IP
|CL
|H
|K
|NP-ST
|ERA
|Jonah Tong
|4.0
|4
|3
|4
|78-45
|5.00
|Bateadores
|VB-H
|CA
|HR
|CI
|AVG
|T. Friedl CF
|2-0
|0
|0
|0
|.265
|N. Marte RF
|1-0
|0
|0
|0
|.287
|E. De La Cruz SS
|2-0
|0
|0
|0
|.268
|A. Hays LF
|2-1
|1
|1
|1
|.263
|G. Lux DH
|2-0
|0
|0
|0
|.274
|S. Steer 1B
|0-0
|1
|0
|0
|.238
|S. Stewart 3B
|2-1
|1
|1
|2
|.273
|J. Trevino C
|2-0
|0
|0
|0
|.244
|M. McLain 2B
|1-1
|1
|1
|1
|.230
|Lanzadores
|IP
|CL
|H
|K
|NP-ST
|ERA
|Brady Singer
|5.0
|1
|3
|4
|78-47
|4.00
|
NY Mets
|
Cincinnati
|3
|H
|3
|0
|HR
|3
|4
|TB
|12
|4
|DEB
|1
|
NY Mets
|
Cincinnati
|4
|K
|4
|45
|ST
|47
|3
|H
|3
|4
|BB
|3
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|C
|H
|E
|Mets
|0
|0
|1
|0
|0
|-
|-
|-
|-
|1
|3
|0
|Reds
|0
|2
|1
|1
|-
|-
|-
|-
|4
|3
|0
|Entradas
|NYM
|CIN
|baja
|2º
|Sal Stewart batea jonrón (1) con elevado por el jardín central. Spencer Steer anota .
|0
|2
|alta
|3º
|Brandon Nimmo out con elevado de sacrificio a jardinero izquierdo Austin Hays. Cedric Mullins anota.
|1
|2
|baja
|3º
|Matt McLain batea jonrón (14) con elevado por el jardín central.
|1
|3
|baja
|4º
|Austin Hays batea jonrón (14) con elevado por el jardín izquierdo.
|1
|4
