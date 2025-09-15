Play by Play

Play by Play

CHC 3
PIT 0
B: 0
S: 0
O: 0
ATL 5
WSH 1
B: 1
S: 2
O: 2
TOR 0
TB 1
B: 0
S: 1
O: 0
BAL 0
CWS 1
B: 0
S: 2
O: 0
NYY 0
MIN 0
B: 2
S: 2
O: 3
CIN 1
STL 0
B: 0
S: 0
O: 0
Warmup
TEX 0
HOU 0
Pre-Game
SF 0
AZ 0
Pre-Game
PHI 0
LAD 0

NYY
83-66 (.557)
0
Alta 2nd 3 outs
0

MIN
65-84 (.436)
Al regreso
Royce Lewis
Royce Lewis
Matt Wallner
Matt Wallner
Carson McCusker
Carson McCusker
Así defienden
Así defienden
C. Bellinger T. Grisham A. Judge P. Goldschmidt J. Chisholm Jr. R. McMahon J. Caballero A. Wells C. Rodón
Anotaciones
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
0 0 - - - - - - - 0 1 0
0 - - - - - - - 0 0 0
Entradas NYY MIN
Sin carreras
Bateadores VB-H CA HR CI AVG
T. Grisham CF 1-0 0 0 0 .236
A. Judge RF 0-0 0 0 0 .326
C. Bellinger LF 1-0 0 0 0 .275
G. Stanton DH 1-0 0 0 0 .270
J. Chisholm Jr. 2B 1-0 0 0 0 .243
P. Goldschmidt 1B 1-1 0 0 0 .279
R. McMahon 3B 1-0 0 0 0 .217
J. Caballero SS 1-0 0 0 0 .232
A. Wells C 0-0 0 0 0 .210




Lanzadores IP CL H K NP-ST ERA
Carlos Rodón 1.0 0 0 0 13-9 3.10
Bateadores VB-H CA HR CI AVG
B. Buxton CF 1-0 0 0 0 .270
A. Martin LF 1-0 0 0 0 .292
L. Keaschall 2B 1-0 0 0 0 .313
R. Lewis 3B 0-0 0 0 0 .237
M. Wallner RF 0-0 0 0 0 .204
C. McCusker DH 0-0 0 0 0 .167
B. Lee SS 0-0 0 0 0 .235
J. Pereda C 0-0 0 0 0 .236
E. Julien 1B 0-0 0 0 0 .195




Lanzadores IP CL H K NP-ST ERA
Simeon Woods Richardson 2.0 0 1 3 33-21 4.48

NY Yankees
Minnesota
1 H 0
0 HR 0
1 TB 0
2 DEB 0

NY Yankees
Minnesota
0 K 3
9 ST 21
0 H 1
0 BB 1
Posiciones AL East
JG JP PCT DIF RACHA
Blue Jays 87 62 .584 - W4
Yankees 83 66 .557 4.0 L1
Red Sox 82 68 .547 5.5 W1
Rays 73 76 .490 14.0 L1
Orioles 69 80 .463 18.0 L3
Posiciones AL Central
JG JP PCT DIF RACHA
Tigers 85 65 .567 - W1
Guardians 78 71 .523 6.5 W4
Royals 75 75 .500 10.0 W1
Twins 65 84 .436 19.5 L2
White Sox 57 93 .380 28.0 L3
Probabilidad de ganar
52.6 %
2 parte alta
(B:2 S:2 O:3)

NY Yankees 0 - 0 Minnesota
José Caballero batea rodado de out, campo corto Brooks Lee a primera base Edouard Julien.
Datos del encuentro
Estadio: Target Field
Localidad: Minneapolis, Minnesota
El clima: Partly Cloudy, 83 ºF
Capacidad: 38.544
Árbitros:
Home Plate: Sean Barber
1era base: James Hoye
2da base: John Libka
3era base: D.J. Reyburn
New York Yankees
83-66 (.557)
0
Alta 2nd
3 outs
0
Minnesota Twins
65-84 (.436)
Bateadores VB-H CA HR CI AVG
T. Grisham CF 1-0 0 0 0 .236
A. Judge RF 0-0 0 0 0 .326
C. Bellinger LF 1-0 0 0 0 .275
G. Stanton DH 1-0 0 0 0 .270
J. Chisholm Jr. 2B 1-0 0 0 0 .243
P. Goldschmidt 1B 1-1 0 0 0 .279
R. McMahon 3B 1-0 0 0 0 .217
J. Caballero SS 1-0 0 0 0 .232
A. Wells C 0-0 0 0 0 .210




Lanzadores IP CL H K NP-ST ERA
Carlos Rodón 1.0 0 0 0 13-9 3.10
Bateadores VB-H CA HR CI AVG
B. Buxton CF 1-0 0 0 0 .270
A. Martin LF 1-0 0 0 0 .292
L. Keaschall 2B 1-0 0 0 0 .313
R. Lewis 3B 0-0 0 0 0 .237
M. Wallner RF 0-0 0 0 0 .204
C. McCusker DH 0-0 0 0 0 .167
B. Lee SS 0-0 0 0 0 .235
J. Pereda C 0-0 0 0 0 .236
E. Julien 1B 0-0 0 0 0 .195




Lanzadores IP CL H K NP-ST ERA
Simeon Woods Richardson 2.0 0 1 3 33-21 4.48
Probabilidad de ganar
52.6 %
2 parte alta (B:2 S:2 O:3)

NY Yankees 0 - 0 Minnesota
José Caballero batea rodado de out, campo corto Brooks Lee a primera base Edouard Julien.

NY Yankees
Minnesota
1 H 0
0 HR 0
1 TB 0
2 DEB 0

NY Yankees
Minnesota
0 K 3
9 ST 21
0 H 1
0 BB 1
Al regreso
Royce Lewis
Royce Lewis
Matt Wallner
Matt Wallner
Carson McCusker
Carson McCusker
Así defienden
C. Bellinger T. Grisham A. Judge P. Goldschmidt J. Chisholm Jr. R. McMahon J. Caballero A. Wells C. Rodón
Anotaciones
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
Yankees 0 0 - - - - - - - 0 1 0
Twins 0 - - - - - - - 0 0 0
Entradas NYY MIN
Sin carreras
Posiciones AL East
JG JP PCT DIF RACHA
Blue Jays 87 62 .584 - W4
Yankees 83 66 .557 4.0 L1
Red Sox 82 68 .547 5.5 W1
Rays 73 76 .490 14.0 L1
Orioles 69 80 .463 18.0 L3
Posiciones AL Central
JG JP PCT DIF RACHA
Tigers 85 65 .567 - W1
Guardians 78 71 .523 6.5 W4
Royals 75 75 .500 10.0 W1
Twins 65 84 .436 19.5 L2
White Sox 57 93 .380 28.0 L3
Datos del encuentro
Estadio: Target Field
Localidad: Minneapolis, Minnesota
El clima: Partly Cloudy, 83 ºF
Capacidad: 38.544
Árbitros:
Home Plate: Sean Barber
1era base: James Hoye
2da base: John Libka
3era base: D.J. Reyburn

