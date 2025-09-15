|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|C
|H
|E
|0
|0
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|0
|1
|0
|0
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|0
|0
|0
|Entradas
|NYY
|MIN
|Sin carreras
|Bateadores
|VB-H
|CA
|HR
|CI
|AVG
|T. Grisham CF
|1-0
|0
|0
|0
|.236
|A. Judge RF
|0-0
|0
|0
|0
|.326
|C. Bellinger LF
|1-0
|0
|0
|0
|.275
|G. Stanton DH
|1-0
|0
|0
|0
|.270
|J. Chisholm Jr. 2B
|1-0
|0
|0
|0
|.243
|P. Goldschmidt 1B
|1-1
|0
|0
|0
|.279
|R. McMahon 3B
|1-0
|0
|0
|0
|.217
|J. Caballero SS
|1-0
|0
|0
|0
|.232
|A. Wells C
|0-0
|0
|0
|0
|.210
|Lanzadores
|IP
|CL
|H
|K
|NP-ST
|ERA
|Carlos Rodón
|1.0
|0
|0
|0
|13-9
|3.10
|Bateadores
|VB-H
|CA
|HR
|CI
|AVG
|B. Buxton CF
|1-0
|0
|0
|0
|.270
|A. Martin LF
|1-0
|0
|0
|0
|.292
|L. Keaschall 2B
|1-0
|0
|0
|0
|.313
|R. Lewis 3B
|0-0
|0
|0
|0
|.237
|M. Wallner RF
|0-0
|0
|0
|0
|.204
|C. McCusker DH
|0-0
|0
|0
|0
|.167
|B. Lee SS
|0-0
|0
|0
|0
|.235
|J. Pereda C
|0-0
|0
|0
|0
|.236
|E. Julien 1B
|0-0
|0
|0
|0
|.195
|Lanzadores
|IP
|CL
|H
|K
|NP-ST
|ERA
|Simeon Woods Richardson
|2.0
|0
|1
|3
|33-21
|4.48
|
NY Yankees
|
Minnesota
|1
|H
|0
|0
|HR
|0
|1
|TB
|0
|2
|DEB
|0
|
NY Yankees
|
Minnesota
|0
|K
|3
|9
|ST
|21
|0
|H
|1
|0
|BB
|1
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|C
|H
|E
|Yankees
|0
|0
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|0
|1
|0
|Twins
|0
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|0
|0
|0
|Entradas
|NYY
|MIN
|Sin carreras
