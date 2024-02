MLB o LVBP ¿Qué es más difícil? Ozzie Guillén respondió (+Video)

Si alguien puede hablar con propiedad de béisbol en cualquier parte del mundo, ese es Oswaldo Guillén, pues no solo ha dirigido en Major League Baseball (MLB) y en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), sino que en ambas ha saboreado las miles del triunfo al ganar la Serie Mundial con Chicago White Sox en 2005 y el título con Tiburones de La Guaira, acabando con una espera de 38 años.

En una entrevista exclusiva de Ozzie Guillén con Meridiano, el estratega revela cuáles son las diferencias de dirigir en estas dos formas de ver la pelota, la estadounidense y la caribeña.

"Quedar campeón en Serie Mundial es difícil. Se puede ver todos los años en Grandes Ligas. Y ser el primer latino es algo histórico pero en ese momento no lo tomé así. Lo tomé como si fuese mi trabajo", comentó sobre aquel campeonato de 2005 con Chicago, imponiéndose en cuatro juegos a Astros de Houston. Aquella vez se convirtió en el primer latino, y por ende venezolano en ganar la Serie Mundial como mánager.

Pero ser campeón en su tierra, con el equipo que lo vio debutar profesionalmente en la LVBP también tiene un sabor especial y él lo sabe. Quizás desde lo emocional fue el trofeo que más añoró y que pudo coronar días después al obtener la Serie del Caribe, emulando al legendario Tommy Lasorda.

"Me lo disfruté más. Es el equipo donde nací y me gusta enseñarle a la gente cuando se equivocan. Me encanta decirle que están equivocados. Me pueden decir resentido porque yo al ganar con La Guaira le puse la torta en la cara a muchos, incluso a mi familia", afirmó.