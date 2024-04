MLB: ¿México? Esto dijo José Altuve sobre su futuro como jugador

El estelar pelotero de los Astros de Houston, José Altuve, no descartó este domingo jugar con los Diablos Rojos en la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) en el ocaso de su carrera.

“Sí, por qué no. Me quedan años en Grandes Ligas, pero me encantaría. Tienen una fanaticada increíble y nada queda descartado”, sostuvo Altuve en conferencia de prensa luego de que los Astros barrieron la serie ante los Colorado Rockies.

Altuve convivió con Santiago Harp Grañén, vicepresidente de Diablos Rojos del México, previo al segundo juego de la MLB Mexico City Series, y fue ahí donde el directivo pudo hacerle el primer guiño a Altuve.

De la misma forma, el infielder venezolano señaló que Ciudad de México le encantó y confió en que la organización pueda regresar en el futuro a tener más juegos oficiales, pues disfrutó mucho las calles de la capital mexicana, así como de la comida y la cálida recepción de los aficionados.

“La pasamos muy bien aquí porque es una ciudad muy bonita. Sólo espero volver algún día. Muchas cosas que me gustaron, empezando por las dos victorias, y que conocimos la ciudad, caminamos y luego llegar y ganar. Me gustaría venir a México, el año que viene o el siguiente”, dijo Altuve.

Actualmente, los Diablos Rojos tienen un su roster a ex ligamayoristas como Robinson Cano y Trevor Bauer. En el caso del dominicano, fue figura de los New York Yankees, mientras que el lanzador estadounidense ganó el Cy Young de la Liga Nacional en el 2020.

“Lo que puedo decir es que venir a México, la fanaticada nos brindó un apoyo inmenso y nos sentimos en casa. El beisbol viene creciendo más y más en el país. Sea el año siguiente o el que viene, me pongo el primero en la lista para regresar y tener este tipo de encuentros”, concluyó el pelotero de los Astros.