MLB: Así se jugará la jornada de este lunes 29 de abril en Grandes Ligas

La temporada 2024 de Major League Baseball (MLB) no se detiene, siempre hay jornadas cargadas de partidos y la de este lunes 29 de abril no será la excepción, pues un total de 24 conjuntos buscarán la victoria en los 12 encuentros que se efectuarán.

Uno de los cotejos más atractivos de la jornada será el que pondrá cara a cara a New York Yankees con Orioles de Baltimore, pues ambos se pelean el liderato de la División Este de la Liga Americana.

También habrá otros partidos interesantes como el de Atlanta Braves y Seattle Mariners, ambos en los puestos de vanguardia de sus respectivas divisiones. Además, del juego entre Los Angeles Dodgers y Arizona Diamondbacks, dos de los favoritos en la Liga Nacional.

Jornada del 29 de abril en MLB

New York Yankees vs Baltimore Orioles (6:35 PM)



Washington Nationals vs Miami Marlins (6:40 PM)



St. Louis Cardinals vs Detroit Tigers (6:40 PM)



Kansas City Royals vs Toronto Blue Jays (7:07 PM)



Chicago Cubs vs New York Mets (7:10 PM)



Minnesota Twins vs Chicago White Sox (7:40 PM)



Tampa Bay Rays vs Milwaukee Brewers (7:40 PM)



Philadelphia Phillies vs Los Angeles Angels (9:38 PM)



Cincinnati Reds vs San Diego Padres (9:40 PM)



Atlanta Braves vs Seattle Mariners (9:40 PM)



Pittsburgh Pirates vs Oakland Athletics (9:40 PM)



Los Angeles Dodgers vs Arizona Diamondbacks (9:40 PM).