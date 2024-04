MLB: Conoce los resultados de este lunes, 29 de abril (+video)

Cada vez la temporada 2024 de las Grandes Ligas va tomando más rumbo y este lunes arrancó la quinta semana del torneo con desafíos de altísimo nivel, por ende los especialistas en deporte te mostraremos todos los resultados de la jornada.

Un total de 11 encuentros se llevaron a cabo en las distintas plazas, la mayoría de poca producción y los peloteros latinos hicieron nuevamente un gran trabajo, para sus organizaciones.

Uno de los destacados de la noche fue Luis Severino, quien lanzó no hit no run hasta el octavo inning, pero lo Mets de Nueva York no aprovecharon esa apertura grandiosa y terminaron cayendo ante los Cachorros de Chicago.

Mira todos los resultados en este lunes, 29 de abril: