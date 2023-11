NCAA Pac 12 regresa a la pantalla de MTV

Meridiano TV estará presente en el arranque del baloncesto universitario de la NCAA con una amplia gama de transmisión a partir de este 6 de noviembre.

El lunes habrá cuatro partidos de transmisión y más de 10 a lo largo de la semana en el que también estará incluido la rama femenina.

Estos son los encuentros que transmitirá Meridiano TV en la primera semana del baloncesto universitario:

Lunes 6 de noviembre

Linfield vs. Oregon State - 6:30 pm

Townson vs. Colorado - 8:30 pm

Morgan State vs. Arizona - 10:30 pm

St. Francis vs. UCLA - 12:30 AM

Jueves 9 de noviembre

Cal State Bakersfield vs. USC - 6:00 pm

Northern Kentucky vs. Washington - 8:00 pm

Viernes 10 de noviembre

Troy vs. Oregon State - 8:00 pm

Montana vs. Oregon - 10:00 pm

Lafayette vs. UCLA - 12:00 am

Domingo 12 de noviembre

(Femenino) Vilanova vs. Oregon State - 5:00 pm

(Femenino) Oklahoma State vs. Colorado - 7:00 pm

Nevada vs. Washington - 11:00 pm