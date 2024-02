NBA: Mira la cifra astronómica a la que llegó Stephen Curry

Desde su llegada a la NBA, Stephen Curry ha cambiado el juego, el cual antes tenía al tirador establecido en un rol en el cual debía esperar el balón para lanzar y no ese que se ve hoy en día, donde los lanzamientos kilométricos son cada vez más habituales. Mucho tuvo que ver el jugador de Golden State Warriors en ello.

Este lunes 5 de febrero saltó al tabloncillo del Barclays Center de Brooklyn para medirse a Nets en una nueva jornada de la NBA, con la urgencia de ayudar a su equipo, que se encuentra lejos de los puestos de Playoffs, y con la posibilidad de alcanzar una cifra redonda más en su carrera.

Antes del encuentro frente a Brooklyn tenía 3599 triples encestados y sabiendo su capacidad para anotar detrás de la línea de 7.24 metros, no resultaba difícil creer que lograría dicha cifra. No obstante tuvo que aguardar hasta el segundo cuarto, cuando faltaban cuatro minutos para desmarcarse, recibir el balón y encestar su triple 3600, número que parecía imposible de alcanzar cuando se retiró Ray Allen, considerado el triplista más prolífico hasta su retiro en 2014. El ex Boston Celtics terminó su carrera de 18 años con 2973 canastos de larga distancia.

Como es habitual, Curry lidera la NBA en este apartado, con 213 triples. Todavía está a mitad de temporada y podría llegar a los 402, marca personal y de la liga, que sumó en la campaña 2014-15 cuando obtuvo el premio de Jugador Más Valioso de forma unánime.

Entre los jugadores activos, se le acercan James Harden, quien ha anotado 2870 en su carrera, y Damian Lillard, con 2526. Mientras que su compañero, Klay Thompson es séptimo en el casillero histórico al acumular 2360 y LeBron James lo escolta con 2358.

Golden State debe mejorar su desempeño en la presente temporada, pues marcha en el puesto 12 de la Conferencia Oeste con récord de 22-25. La victoria sobre Brookly Nets en condición de visitante podría ser un punto de partida para remontar posiciones.