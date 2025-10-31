Estos son los juegos de baloncesto español para este fin de semana

Suscríbete a nuestros canales

Por Andrea Matos Viveiros

Cada fin de semana, disfruta de los mejores equipos de la liga española de baloncesto, con una cobertura completa, análisis de los especialistas en deportes y transmisión en alta definición.

Juegos del fin de semana

Sábado 1º de noviembre

Unicaja vs Basket Girona | Antesala: 1:30p.m. | Inicio: 2:00p.m.

| Antesala: 1:30p.m. | Inicio: 2:00p.m. Rio Breogán vs Coviran Granada | Antesala: 3:30p.m. | Inicio: 4:00p.m. | Vía streaming

Domingo 2 de noviembre

Casademont Zaragoza vs Real Madrid | Inicio: 7:30a.m.

| Inicio: 7:30a.m. Barcelona vs UCAM Murcia | Inicio: 12:00p.m. | Vía streaming

Sigue los mejores encuentros en vivo por Meridiano Televisión y vía streaming a través de MERIDIANO.NET/MERIDIANOTV, además de las plataformas InterGO, Simpleplus, NetunoGO y Aba TV GO en HD.

Vive la intensidad del baloncesto español, las grandes estrellas de la Liga Endesa y la pasión por cada canasta solo por Meridiano, donde el deporte se vive al máximo.

Meridiano Televisión: el canal de los especialistas en deportes.