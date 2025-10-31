LIGA ENDESA

Estos son los juegos de baloncesto español para este fin de semana

El mejor baloncesto español llega a tu pantalla con la emoción de la Liga Endesa, transmitida en vivo y en exclusiva por Meridiano Televisión

Viernes, 31 de octubre de 2025 a las 02:20 pm
Foto: Cortesía
Por Andrea Matos Viveiros

Cada fin de semana, disfruta de los mejores equipos de la liga española de baloncesto, con una cobertura completa, análisis de los especialistas en deportes y transmisión en alta definición.

Juegos del fin de semana

Sábado 1º de noviembre

  • Unicaja vs Basket Girona | Antesala: 1:30p.m. | Inicio: 2:00p.m.
  • Rio Breogán vs Coviran Granada | Antesala: 3:30p.m. | Inicio: 4:00p.m. | Vía streaming

Domingo 2 de noviembre

  • Casademont Zaragoza vs Real Madrid | Inicio: 7:30a.m.
  • Barcelona vs UCAM Murcia | Inicio: 12:00p.m. | Vía streaming

Sigue los mejores encuentros en vivo por Meridiano Televisión y vía streaming a través de MERIDIANO.NET/MERIDIANOTV, además de las plataformas InterGO, Simpleplus, NetunoGO y Aba TV GO en HD.

Vive la intensidad del baloncesto español, las grandes estrellas de la Liga Endesa y la pasión por cada canasta solo por Meridiano, donde el deporte se vive al máximo.
Meridiano Televisión: el canal de los especialistas en deportes.

 

