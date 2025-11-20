Toulouse vs Angers: previa, horario y cómo llegan para la fecha 13 de la Ligue 1

Suscríbete a nuestros canales

El duelo entre Toulouse y Angers correspondiente a la fecha 13 se disputará en el Stadium de Toulouse desde las 12:15 horas, el domingo 23 de noviembre.

Así llegan Toulouse y Angers

La visita viene de ganar en la jornada pasada y buscará continuar por la senda del triunfo. Por su parte, el equipo local llega a este encuentro después de un empate previo

Últimos resultados de Toulouse en partidos de la Ligue 1

En su visita anterior, Toulouse empató por 1 con Lorient. En los últimos 4 juegos del actual torneo, generó 1 victoria, 2 empates y 1 derrota, con 7 goles marcados y con 4 en su valla.

Últimos resultados de Angers en partidos de la Ligue 1

Angers venció en casa a Auxerre por 2 a 0. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado ganar 1, ha empatado 2 y perdido 1. Además, logró gritar 7 goles y ha recibido 4 en su arco.

Según el historial del torneo, el local ganó 3 partidos y empató 2 en los últimos 5 enfrentamientos. El último juego entre ambos en este torneo fue el 2 de marzo, en Temporada regular del torneo Francia - Ligue 1 2024-25, y terminó con un marcador 0-4 a favor de Toulouse.

El dueño de casa se encuentra en el décimo puesto y tiene 16 puntos (4 PG - 4 PE - 4 PP), mientras que la visita sumó 13 unidades y está en el décimo tercer lugar en el torneo (3 PG - 4 PE - 5 PP).

El juez seleccionado para supervisar el partido es Marc Bollengier.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 PSG 27 12 8 3 1 13 2 Olympique de Marsella 25 12 8 1 3 17 3 Lens 25 12 8 1 3 10 10 Toulouse 16 12 4 4 4 2 13 Angers 13 12 3 4 5 -5

Fechas y rivales de Toulouse en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 14: vs Olympique de Marsella: 29 de noviembre - 17:05 (hora Argentina)

Fecha 15: vs RC Strasbourg: 6 de diciembre - 15:00 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Paris FC: 13 de diciembre - 17:05 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Lens: 2 de enero - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 18: vs Nice: 17 de enero - 15:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Angers en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 14: vs Lens: 30 de noviembre - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Nice: 7 de diciembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Nantes: 12 de diciembre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Le Havre AC: 4 de enero - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 18: vs Olympique de Marsella: 17 de enero - 17:05 (hora Argentina)

Horario Toulouse y Angers, según país

Argentina y Chile (Santiago): 13:15 horas

Colombia y Perú: 11:15 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:15 horas

Venezuela: 12:15 horas

