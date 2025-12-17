Inglaterra - Premier League 2025-2026

Tottenham vs Liverpool: previa, horario y cómo llegan para la fecha 17 de la Premier League

Toda la previa del duelo entre Tottenham y Liverpool. El partido se jugará en el Wembley Stadium el sábado 20 de diciembre a las 13:30 horas. Será arbitrado por John Brooks.

Por

MeridianoBet
Miércoles, 17 de diciembre de 2025 a las 10:36 am
El duelo entre Tottenham y Liverpool correspondiente a la fecha 17 se disputará en el Wembley Stadium desde las 13:30 horas, el sábado 20 de diciembre.

Así llegan Tottenham y Liverpool

Después de haber ganado su último partido del torneo, el equipo visitante buscará mantener su moral en alta. En tanto que el anfitrión de la jornada llega desmotivado tras haber caído derrotado en la fecha anterior.

Últimos resultados de Tottenham en partidos de la Premier League

Tottenham buscará la victoria luego de caer 0 a 3 frente a Nottingham Forest. Suma 2 partidos sin ganar, en 1 ha triunfado y ha empatado 1. En esas jornadas, le hicieron 11 goles y ha marcado 6 a sus rivales.

Últimos resultados de Liverpool en partidos de la Premier League

Liverpool venció en casa a Brighton and Hove por 2 a 0. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado ganar 1, ha empatado 2 y perdido 1. Además, logró gritar 8 goles y ha recibido 7 en su arco.

 

En el historial de enfrentamientos durante el torneo, se evidenciaron 4 triunfos para el visitante y 1 victoria para el local. El último juego entre ambos en este torneo fue el 27 de abril, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y terminó con un marcador 5-1 a favor de Liverpool.

El dueño de casa se encuentra en el décimo primer puesto y tiene 22 puntos (6 PG - 4 PE - 6 PP), mientras que la visita sumó 26 unidades y está en el séptimo lugar en el torneo (8 PG - 2 PE - 6 PP).

El juez seleccionado para supervisar el partido es John Brooks.

  Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1
Arsenal 36 16 11 3 2 20
2
Manchester City 34 16 11 1 4 22
3
Aston Villa 33 16 10 3 3 8
7
Liverpool 26 16 8 2 6 2
11
Tottenham 22 16 6 4 6 4
DataFactory

 

Fechas y rivales de Tottenham en los próximos partidos de la Premier League

 

  • Fecha 18: vs Crystal Palace: 28 de diciembre - 13:30 (hora Argentina)
  • Fecha 19: vs Brentford: 31 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 20: vs Sunderland: 4 de enero - 12:00 (hora Argentina)
  • Fecha 21: vs Bournemouth: 7 de enero - 16:30 (hora Argentina)
  • Fecha 22: vs West Ham United: 17 de enero - 12:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Liverpool en los próximos partidos de la Premier League
  • Fecha 18: vs Wolverhampton: 27 de diciembre - 12:00 (hora Argentina)
  • Fecha 19: vs Leeds United: 31 de diciembre - 14:30 (hora Argentina)
  • Fecha 20: vs Fulham: 4 de enero - 12:00 (hora Argentina)
  • Fecha 21: vs Arsenal: 8 de enero - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 22: vs Burnley: 17 de enero - 12:00 (hora Argentina)
Horario Tottenham y Liverpool, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 14:30 horas
  • Colombia y Perú: 12:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:30 horas
  • Venezuela: 13:30 horas

