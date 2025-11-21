Sassuolo vs Pisa: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 de la Serie A

Suscríbete a nuestros canales

El juego entre Sassuolo y Pisa se disputará el próximo lunes 24 de noviembre por la fecha 12 de la Serie A, a partir de las 15:45 horas en el estadio Mapei Stdm. Cittá del Tricolore.

Así llegan Sassuolo y Pisa

Ambos equipos sumaron de a tres en la jornada anterior al vencer a sus últimos rivales, por lo que se espera un partido parejo en el que ninguno de los dos buscará regalar nada.

Últimos resultados de Sassuolo en partidos de la Serie A

Sassuolo ganó por 3-0 el juego pasado ante Atalanta. En los últimos 4 partidos disputados se llevó 1 victoria, perdió 2 encuentros y empató 1. En ellos, le han encajado 4 goles y ha convertido 6.

Últimos resultados de Pisa en partidos de la Serie A

En la jornada anterior, Pisa derrotó 1-0 a Cremonese. Antes de esta victoria, el equipo cuenta con 4 empates en los últimos encuentros de la temporada actual. En ellos, ha marcado 5 goles y también ha recibido 4.

El local está en el octavo puesto y alcanzó 16 puntos (5 PG - 1 PE - 5 PP), mientras que el visitante ha logrado 9 unidades y está en el décimo sexto lugar en el campeonato (1 PG - 6 PE - 4 PP).

El árbitro seleccionado para el encuentro será Davide Di Marco.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter 24 11 8 0 3 14 2 Roma 24 11 8 0 3 7 3 Milan 22 11 6 4 1 8 8 Sassuolo 16 11 5 1 5 2 16 Pisa 9 11 1 6 4 -6

Fechas y rivales de Sassuolo en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 13: vs Como 1907: 28 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Fiorentina: 6 de diciembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Milan: 14 de diciembre - 08:30 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Torino: 21 de diciembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Bologna: 28 de diciembre - 14:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Pisa en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 13: vs Inter: 30 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Parma: 8 de diciembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Lecce: 12 de diciembre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Cagliari: 21 de diciembre - 08:30 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Juventus: 27 de diciembre - 16:45 (hora Argentina)

Horario Sassuolo y Pisa, según país

Argentina y Chile (Santiago): 16:45 horas

Colombia y Perú: 14:45 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:45 horas

Venezuela: 15:45 horas

