Italia - Serie A 2025-2026

Sassuolo vs Pisa: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 de la Serie A

Sassuolo y Pisa se enfrentan en el estadio Mapei Stdm. Cittá del Tricolore, con el arbitraje de Davide Di Marco. El duelo se jugará el lunes 24 de noviembre desde las 15:45 horas.

Por

MeridianoBet
Viernes, 21 de noviembre de 2025 a las 07:21 am
Sassuolo vs Pisa: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 de la Serie A
Suscríbete a nuestros canales

El juego entre Sassuolo y Pisa se disputará el próximo lunes 24 de noviembre por la fecha 12 de la Serie A, a partir de las 15:45 horas en el estadio Mapei Stdm. Cittá del Tricolore.

Así llegan Sassuolo y Pisa

Ambos equipos sumaron de a tres en la jornada anterior al vencer a sus últimos rivales, por lo que se espera un partido parejo en el que ninguno de los dos buscará regalar nada.

Últimos resultados de Sassuolo en partidos de la Serie A

Sassuolo ganó por 3-0 el juego pasado ante Atalanta. En los últimos 4 partidos disputados se llevó 1 victoria, perdió 2 encuentros y empató 1. En ellos, le han encajado 4 goles y ha convertido 6.

Últimos resultados de Pisa en partidos de la Serie A

En la jornada anterior, Pisa derrotó 1-0 a Cremonese. Antes de esta victoria, el equipo cuenta con 4 empates en los últimos encuentros de la temporada actual. En ellos, ha marcado 5 goles y también ha recibido 4.

 

El local está en el octavo puesto y alcanzó 16 puntos (5 PG - 1 PE - 5 PP), mientras que el visitante ha logrado 9 unidades y está en el décimo sexto lugar en el campeonato (1 PG - 6 PE - 4 PP).

El árbitro seleccionado para el encuentro será Davide Di Marco.

  Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1
Inter 24 11 8 0 3 14
2
Roma 24 11 8 0 3 7
3
Milan 22 11 6 4 1 8
8
Sassuolo 16 11 5 1 5 2
16
Pisa 9 11 1 6 4 -6
DataFactory

 

Fechas y rivales de Sassuolo en los próximos partidos de la Serie A

 

  • Fecha 13: vs Como 1907: 28 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 14: vs Fiorentina: 6 de diciembre - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 15: vs Milan: 14 de diciembre - 08:30 (hora Argentina)
  • Fecha 16: vs Torino: 21 de diciembre - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 17: vs Bologna: 28 de diciembre - 14:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Pisa en los próximos partidos de la Serie A
  • Fecha 13: vs Inter: 30 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 14: vs Parma: 8 de diciembre - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 15: vs Lecce: 12 de diciembre - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 16: vs Cagliari: 21 de diciembre - 08:30 (hora Argentina)
  • Fecha 17: vs Juventus: 27 de diciembre - 16:45 (hora Argentina)
Horario Sassuolo y Pisa, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 16:45 horas
  • Colombia y Perú: 14:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:45 horas
  • Venezuela: 15:45 horas

Juega, gana y cobra seguro con Meridiano Bet.

Tag de notas

  • Zona Apuestas

    • Las más leídas

    Las más leídas

    Las más leídas

    Tag de notas

    • Zona Apuestas

      • Últimas noticias

      BEISBOL

      FARÁNDULA

      HIPISMO

      TEMAS DE HOY:
      Estados Unidos Hipismo La Rinconada valencia churchill Downs
      Viernes 21 de Noviembre de 2025
      VE
      Escoge tu edición de meridiano.net favorita
      VE (Venezuela)
      US (USA)