Francia - Ligue 1 2025-2026

Paris FC vs Auxerre: previa, horario y cómo llegan para la fecha 14 de la Ligue 1

Palpitamos la previa del choque entre Paris FC y Auxerre. Cuándo, dónde y a qué hora juegan.

Por

MeridianoBet
Miércoles, 26 de noviembre de 2025 a las 10:13 am
El cotejo entre Paris FC y Auxerre, por la fecha 14 de la Ligue 1, se jugará el próximo sábado 29 de noviembre, a partir de las 14:00 horas, en el estadio Jean Bouin.

Así llegan Paris FC y Auxerre

Los equipos llegan con la misma necesidad de recuperar la senda de la victoria aunque con distintos resultados previos. El local ha perdido en la última jornada del torneo, mientras que la visita rescató un empate en su casa.

Últimos resultados de Paris FC en partidos de la Ligue 1

Paris FC quiere recuperar tras sufrir una derrota contra Lille por un resultado de 2 a 4. En juegos recientes de la presente temporada, suma 1 victoria, 1 empate y 2 partidos perdidos, con 7 goles marcados y con 10 en su arco.

Últimos resultados de Auxerre en partidos de la Ligue 1

Auxerre viene de empatar 0-0 ante Olympique Lyon..

El local está en el décimo segundo puesto y alcanzó 14 puntos (4 PG - 2 PE - 7 PP), mientras que el visitante ha logrado 8 unidades y está en el décimo octavo lugar en el campeonato (2 PG - 2 PE - 9 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1
PSG301393116
2
Olympique de Marsella281391321
3
Lens281391311
12
Paris FC1413427-5
18
Auxerre813229-12
Fechas y rivales de Paris FC en los próximos partidos de la Ligue 1
  • Fecha 15: vs Le Havre AC: 7 de diciembre - 13:15 (hora Argentina)
  • Fecha 16: vs Toulouse: 13 de diciembre - 17:05 (hora Argentina)
  • Fecha 17: vs PSG: 4 de enero - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 18: vs Nantes: 18 de enero - 13:15 (hora Argentina)
  • Fecha 19: vs Angers: 25 de enero - 13:15 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Auxerre en los próximos partidos de la Ligue 1
  • Fecha 15: vs Metz: 7 de diciembre - 13:15 (hora Argentina)
  • Fecha 16: vs Lille: 14 de diciembre - 13:15 (hora Argentina)
  • Fecha 17: vs Stade Brestois: 4 de enero - 13:15 (hora Argentina)
  • Fecha 18: vs Lens: 17 de enero - 13:00 (hora Argentina)
  • Fecha 19: vs PSG: 23 de enero - 16:00 (hora Argentina)
Horario Paris FC y Auxerre, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 15:00 horas
  • Colombia y Perú: 13:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:00 horas
  • Venezuela: 14:00 horas

      US (USA)