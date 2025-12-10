Chelsea vs Everton: previa, horario y cómo llegan para la fecha 16 de la Premier League

Suscríbete a nuestros canales

Everton y Chelsea se enfrentarán en el estadio Stamford Bridge el próximo sábado 13 de diciembre desde las 11:00 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 16 de la Premier League.

Así llegan Chelsea y Everton

La visita viene de ganar en la jornada pasada y buscará continuar por la senda del triunfo. Por su parte, el equipo local llega a este encuentro después de un empate previo

Últimos resultados de Chelsea en partidos de la Premier League

Chelsea igualó 0-0 frente a Bournemouth. Su desempeño en las recientes fechas de la temporada actual es irregular: obtuvo 2 victorias, 1 derrota y 1 empate. Le convirtieron 4 goles y registró solo 7 a favor.

Últimos resultados de Everton en partidos de la Premier League

Everton viene de un triunfo 3 a 0 frente a Nottingham Forest. En los 4 recientes partidos jugados acumuló 3 triunfos y 1 derrota. Sumó un total de 8 goles y le metieron 4 en su arco.

En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 2, los visitantes 1 y empataron 2 veces. El último mano a mano en este certamen fue el 26 de abril, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y Chelsea se llevó la victoria por 1 a 0.

El dueño de casa se encuentra en el quinto puesto y tiene 25 puntos (7 PG - 4 PE - 4 PP), mientras que la visita sumó 24 unidades y está en el séptimo lugar en el torneo (7 PG - 3 PE - 5 PP).

Thomas Bramall fue designado para controlar el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 33 15 10 3 2 19 2 Manchester City 31 15 10 1 4 19 3 Aston Villa 30 15 9 3 3 7 5 Chelsea 25 15 7 4 4 10 7 Everton 24 15 7 3 5 1

Fechas y rivales de Chelsea en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 17: vs Newcastle United: 20 de diciembre - 09:30 (hora Argentina)

Fecha 18: vs Aston Villa: 27 de diciembre - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 19: vs Bournemouth: 30 de diciembre - 16:30 (hora Argentina)

Fecha 20: vs Manchester City: 4 de enero - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 21: vs Fulham: 7 de enero - 16:30 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Everton en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 17: vs Arsenal: 20 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 18: vs Burnley: 27 de diciembre - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 19: vs Nottingham Forest: 30 de diciembre - 16:30 (hora Argentina)

Fecha 20: vs Brentford: 4 de enero - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 21: vs Wolverhampton: 7 de enero - 16:30 (hora Argentina)

Horario Chelsea y Everton, según país

Argentina y Chile (Santiago): 12:00 horas

Colombia y Perú: 10:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:00 horas

Venezuela: 11:00 horas

