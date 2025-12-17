Inglaterra - Premier League 2025-2026

Brighton and Hove vs Sunderland: previa, horario y cómo llegan para la fecha 17 de la Premier League

Te contamos la previa del duelo Brighton and Hove vs Sunderland, que se enfrentarán en el estadio The Amex el próximo sábado 20 de diciembre a las 11:00 horas. Darren England será el árbitro del partido.

Por

MeridianoBet
Miércoles, 17 de diciembre de 2025 a las 06:18 am
Brighton and Hove vs Sunderland: previa, horario y cómo llegan para la fecha 17 de la Premier League
Suscríbete a nuestros canales

El duelo correspondiente a la fecha 17 de la Premier League se jugará el próximo sábado 20 de diciembre a las 11:00 horas.

Así llegan Brighton and Hove y Sunderland

Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.

Últimos resultados de Brighton and Hove en partidos de la Premier League

Brighton and Hove no quiere lamentar otra caída: 0 a 2 finalizó su partido frente a Liverpool. En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: tiene 2 encuentros ganados, perdió 1 y 1 fue empate. Pudo marcar 8 goles y ha recibido 8.

Últimos resultados de Sunderland en partidos de la Premier League

Sunderland llega con envión anímico tras vencer por 1 a 0 a Newcastle United. En las últimas fechas obtuvo 1 victoria, 2 derrotas y 1 empate. Pudo marcar 5 goles y ha recibido 7.

 

El local está en el décimo puesto con 23 puntos (6 PG - 5 PE - 5 PP), mientras que el visitante llegó a 26 unidades y se coloca en el octavo lugar en el torneo (7 PG - 5 PE - 4 PP).

El árbitro designado para el encuentro es Darren England.

  Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1
Arsenal 36 16 11 3 2 20
2
Manchester City 34 16 11 1 4 22
3
Aston Villa 33 16 10 3 3 8
8
Sunderland 26 16 7 5 4 2
10
Brighton and Hove 23 16 6 5 5 2
DataFactory

 

Fechas y rivales de Brighton and Hove en los próximos partidos de la Premier League

 

  • Fecha 18: vs Arsenal: 27 de diciembre - 12:00 (hora Argentina)
  • Fecha 19: vs West Ham United: 30 de diciembre - 16:30 (hora Argentina)
  • Fecha 20: vs Burnley: 3 de enero - 12:00 (hora Argentina)
  • Fecha 21: vs Manchester City: 7 de enero - 16:30 (hora Argentina)
  • Fecha 22: vs Bournemouth: 19 de enero - 17:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Sunderland en los próximos partidos de la Premier League
  • Fecha 18: vs Leeds United: 28 de diciembre - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 19: vs Manchester City: 31 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 20: vs Tottenham: 4 de enero - 12:00 (hora Argentina)
  • Fecha 21: vs Brentford: 7 de enero - 16:30 (hora Argentina)
  • Fecha 22: vs Crystal Palace: 17 de enero - 12:00 (hora Argentina)
Horario Brighton and Hove y Sunderland, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 12:00 horas
  • Colombia y Perú: 10:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:00 horas
  • Venezuela: 11:00 horas

Juega, gana y cobra seguro con Meridiano Bet.

Tag de notas

  • Zona Apuestas

    • Las más leídas

    Las más leídas

    Las más leídas

    Tag de notas

    • Zona Apuestas

      • Últimas noticias

      BEISBOL

      FARÁNDULA

      HIPISMO

      TEMAS DE HOY:
      MLB Estados Unidos Hipismo La Rinconada Carreras
      Miércoles 17 de Diciembre de 2025
      EN VIVO
      VE
      Escoge tu edición de meridiano.net favorita
      VE (Venezuela)
      US (USA)
      EN VIVO