Síntomas de la nueva variante del Covid-19 en Estados Unidos: Nueva York, Florida y otros estados en alerta

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El sistema de salud de Estados Unidos enfrenta un nuevo desafío a finales de este mes de marzo, debido a la propagación acelerada de una reciente variante de Covid-19. Según los últimos reportes de las autoridades sanitarias, esta mutación ha demostrado una capacidad de transmisión superior, convirtiéndose en la cepa dominante en varias regiones del territorio estadounidense en cuestión de semanas.

¿Cuáles son los síntomas?

Los especialistas señalan que los pacientes infectados con esta nueva variante del Covid-19 reportan síntomas que pueden confundirse fácilmente con una gripe común o alergias estacionales. Según los reportes en los centros de salud estadounidenses los puntos más comunes son:

Tos seca o productiva.

Fiebre o escalofríos.

Dolor de garganta.

Congestión nasal.

Dificultad para respirar.

Pérdida de olfato o gusto.

Fatiga generalizada.

Cefalea.

Molestias gastrointestinales, como náuseas y diarrea.

Respuesta de los organismos de salud

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) mantienen un monitoreo constante sobre la evolución de esta variante del Covid-19. Si bien no se ha confirmado que esta cepa sea más letal que sus predecesoras, su alta contagiosidad preocupa por la presión que podría ejercer sobre el sistema hospitalario si los casos siguen aumentando de forma exponencial.

Según la cadena estadounidense NBC News, la CDC identificó la presencia de la variante BA.3.2 en las siguientes estados: California, Nueva York, Florida, Texas, Ohio, Pennsylvania, Massachusetts, Nueva Jersey, Virginia, Carolina del Sur, Maryland, Connecticut, Vermont, Nevada, Missouri, Michigan, Maine, Idaho, Louisiana, Rhode Island, Utah, Wyoming, New Hampshire y Hawaii.

Perspectiva de vacunación

La comunidad científica reitera que las vacunas de refuerzo actuales siguen ofreciendo un alto nivel de protección contra enfermedades graves, hospitalizaciones y fallecimientos. Se recomienda especialmente a las personas mayores y a aquellas con condiciones médicas preexistentes verificar que cuentan con las dosis recomendadas para esta temporada