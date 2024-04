¿Quién llega mejor a la Champions?: Bellingham y Haaland no pasan por su mejor momento

A poco más de una semana para un nuevo enfrentamiento entre el Real Madrid y el Manchester City en la Champions League, los técnicos de ambos conjuntos planean como sacar el mejor rendimiento de sus figuras en un choque tan exigente. Guardiola y Ancelotti necesitan que jugadores como Haaland o Bellingham estén los más inspirados posible.

En días recientes, tras el enfrentamiento entre el actual campeón de la Premier y el Arsenal, se ha comentando mucho sobre el rendimiento de Haaland durante la presente temporada en los partidos importantes; El actual Bota de Oro europeo le cuesta deja su impronta y su juego no le beneficia en medio de las criticas, más allá de que no se encuentra en su mejor estado de forma.

Bellingham, por su parte, suma tantos goles esta temporada que muchos olvidan que realmente esa no es su principal función al ser centrocampista, sin embargo, hay algunos que consideran que el inglés necesita marcar ya que actualmente su pesa en el juego no es el mejor y su peso como asistente no se compara a su labor de anotador, al menos en la actualidad.

Goles en el último mes

Contrario a lo que muchos pensarían, Haaland suma tan solo 2 goles en sus 5 partidos con el uniforme del City, una cifra demasiado discreta para lo que venía haciendo el gigante rubio. Los números de Bellingham no son muy distintos, aún tomando en cuenta que se perdió dos juegos por sanción en marzo; En los últimos seis partidos con la camiseta merengue el inglés no marcó ni un gol, para encontrar su última anotación hay que retroceder casi dos meses, cuando anotó doblete contra el Rayo.

Buenos números en la Champions League

Para nadie es un secreto que la Liga de Campeones es probablemente el torneo favorito de Haaland. El artillero noruego registra 6 goles durante la presente edición y solo Luuk De Jong (ya eliminado) suma lo supera con 7. En el Real Madrid, el apartado goleador también es cosa de Bellingham, el ex Borussia ya marcó 4 tantos en el torneo, ningún otro madridista tiene más.