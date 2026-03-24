Miami Open 2026 define los octavos de final

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El Miami Open 2026 ha entrado en su semana definitiva con un panorama que pocos analistas habrían vaticinado. La caída del número uno del mundo, Carlos Alcaraz, ante Sebastian Korda ha dejado el cuadrante superior totalmente abierto, permitiendo que nombres emergentes tomen el protagonismo en las canchas del Hard Rock Stadium. Este martes 24 de marzo, la jornada de octavos de final se presenta como un campo de batalla donde se mide la resiliencia de los cabezas de serie sobrevivientes frente a la ambición de la "Next Gen".

Duelos destacados: experiencia vs. juventud

El partido que acapara las miradas es el enfrentamiento entre el verdugo de Alcaraz, Sebastian Korda, y la gran revelación del torneo, Martín Landaluce. El madrileño de 20 años llega tras firmar la mejor victoria de su carrera ante Karen Khachanov, demostrando una madurez impropia de su ranking y buscando un lugar en sus primeros cuartos de final de un Masters 1000 en el Grandstand.

Por la parte baja del cuadro, el campeón de Indian Wells y número 2 del mundo, Jannik Sinner, continúa su marcha triunfal. El italiano se medirá al estadounidense Alex Michelsen en el último turno de la pista central del Stadium, con el objetivo de mantener su racha de victorias en suelo estadounidense. Sinner aparece como el gran favorito al título tras la debacle de los principales cabezas de serie.

La armada argentina y el bloque europeo

El tenis sudamericano mantiene sus esperanzas vivas con dos representantes de peso que afrontan retos mayúsculos. Tomás Martín Etcheverry se verá las caras con el local Tommy Paul en un duelo de estilos contrastantes, mientras que Francisco Cerúndolo buscará reeditar sus grandes actuaciones en Florida ante el zurdo francés Ugo Humbert, un escenario donde el argentino suele desplegar su mejor tenis.

La jornada se completa con duelos de alta intensidad que definirán el resto de las llaves. Alexander Zverev, tercer sembrado y uno de los pocos favoritos que siguen en pie, intentará imponer su jerarquía ante el sorprendente Quentin Halys. Por otro lado, en un choque de pegadores natos, el estadounidense Taylor Fritz medirá fuerzas con el checo Jiri Lehecka.

Finalmente, la representación francesa se asegura un lugar en la siguiente ronda con el choque generacional entre Valentin Vacherot y Arthur Fils, mientras que el carismático Frances Tiafoe buscará hacer valer su localía frente al impetuoso Terence Atmane.