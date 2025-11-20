Saime activará jornada de cedulación y verificación de datos en esta fecha

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) anunció que mantendrá activa una jornada especial de cedulación y verificación de datos desde el 18 hasta el 21 de noviembre de 2025. El objetivo principal de esta actividad es facilitar la actualización de información y la renovación de la cédula de identidad para personas mayores de 18 años.

La institución destacó que la jornada se lleva a cabo en todas las sedes del país, en un horario de atención al público comprendido entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m.

Requisitos y Flujo de Usuarios

El Saime especificó la documentación necesaria que deben presentar los ciudadanos para tramitar la renovación o actualización de datos:

Venezolanos: Deben consignar la copia simple del Acta de Nacimiento .

Naturalizados: Deben presentar la copia de la Gaceta Oficial o la Constancia de Naturalización.

La institución subrayó que los requisitos pueden entregarse tanto de forma física como digital. En cuanto al flujo de usuarios, el Saime reportó una importante afluencia en varias de sus oficinas de Caracas, como la sede de Boleíta, donde la actividad comenzó a tempranas horas.

La oficina de Plaza Las Américas, por su parte, mantuvo un flujo "constante y ordenado", destacando la buena receptividad de la jornada y el compromiso con la eficiencia.

De igual manera, la sede de Plaza Caracas reportó un avance favorable, señalando que los usuarios lograron renovar su documento de identidad de manera rápida y expedita gracias al funcionamiento continuo de los sistemas y la organización en los puntos de atención.