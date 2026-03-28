Por esta razón se celebra el Domingo de Ramos (Hora de las misas este día)

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El Domingo de Ramos es una festividad cristiana que marca el comienzo de la Semana Santa y conmemora la entrada triunfal de Jesucristo en Jerusalén, según los relatos bíblicos. Este evento es significativo porque representa la aclamación de Jesús como el Mesías, el Rey de paz, por parte de la multitud que lo recibió con palmas y aclamaciones.

Motivo de la tradición

En la tradición cristiana, el Domingo de Ramos se celebra con ceremonias que incluyen la bendición de palmas o ramas de árboles, procesiones en las que los fieles llevan estas palmas como símbolo de victoria y adoración, y la lectura del relato de la Pasión durante la Misa. Las palmas bendecidas se consideran objetos sagrados y muchos fieles las conservan en sus hogares como recuerdo de la victoria pascual de Jesucristo.

Aunque las palmas son el símbolo más comúnmente asociado con el Domingo de Ramos, en diferentes partes del mundo y debido a variaciones climáticas y culturales, se utilizan otros tipos de hojas de árboles, como ramas de olivo en lugares donde las palmas no son comunes.

Diferencias de las celebración

Las celebraciones del Domingo de Ramos pueden tener tradiciones únicas. Por ejemplo, en India, se esparcen flores por el santuario durante la Misa, mientras que en Filipinas, los fieles traen sus propias hojas de palma tejidas para ser bendecidas por el sacerdote. En Italia, la celebración del Domingo de Ramos incluye una ceremonia en la Plaza de San Pedro, en la que el Papa participa en la bendición de las palmas y en una procesión.

El Domingo de Ramos es una festividad importante para los cristianos, ya que marca el inicio de la Semana Santa y recuerda el momento en que Jesucristo fue recibido como el Mesías en Jerusalén. Las celebraciones varían en diferentes partes del mundo, pero todas ellas tienen en común la veneración y adoración hacia Jesucristo.