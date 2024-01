Jaime Lugo monta a este ejemplar que tiene 196 sin correr en La Rinconada

El hipódromo La Rinconada tiene este domingo 14 de enero del 2024, la primera reunión de actividades hípicas, con una programación del diez competencias, que van a comenzar a partir de la 1:30 de la tarde, y el juego del 5y6 nacional desde la quinta carrera de la jornada, el cual va a comenzar con un nuevo factor multiplicador y un monto al ganador del cuadro único.

En la sexta prueba de la tarde, y segunda de la Doble Perfecta, que tiene como hora de partida a las 3:25 de la tarde del domingo, es exclusiva para caballos de cuatro años, debutantes o perdedores, en distancia de 1,300 metros, con la presencia de 12 ejemplares inscritos hasta los momentos.

En dicha prueba, el entrenador Fernando Parilli Tota, tiene a dos purasangres para participar, uno de ellos, es Ajilado, un producto de The Great War en Rosskarina por Two Beat, que no corre desde hace 196 días. Su última participación fue el 2 de julio del 2023, en distancia de 1,400 metros, en la cual finalizó tercero a diez cuerpos de Moro de Oro, con la monta de Johan Aranguren, Ahora tendrá en el sillín a Jaime “Pocho”Lugo.

En esta oportunidad, el trainer Parilli Tota lo lleva a la competencia con la inclusión de los implementos: Bozal Blanco (BB), y vendas (V), además del Bozal Lenguero (BL). Su mejor trabajo lo hizo el 23 de diciembre del 2023, donde marcó 65,4 los 1,000 metros, súper cómodo y muy bien, informó la División de tomatiempos del INH.