¡No se la perdonan! Atacan fuertemente a Salomón Rondón por querer salir de River Plate (+Video)

Salomón Rondón es un nombre últimamente bastante repetido en las tertulias futboleras en el balompié argentino, pero las razones no son propiamente por sus prestaciones dentro del terreno de juego, sino por el supuesto deseo que el delantero trasladó sobre irse del de River Plate. Esto generó opiniones de todo tipo y también incluye a los que critican al criollo, como el periodista Pablo Carroza.

El comunicador de Argentina apareció en un video emitiendo fuertes declaraciones sobre la presunta marcha del ariete venezolano, que estaría negociando con el club su salida por la falta de adaptación que su familia habría tenido en el país.

"Rondón hizo goles quedándose parado, tocando la pelota porque simplemente estaba en la posición de número nueve. No le estoy quitando mérito porque ahí estaba él cuando tranquilamente podía estar otro, pero no es un tipo dotado, que hizo goles de todos los colores; o un chabón que tenía buena técnica, buena pegada, que le dio muchísimo a River, al contrario, va a ser un jugador recordado por nada", dijo Carroza.

¿Faltó el respeto?

Estos no fueron los únicos dardos que dedicó Pablo al venezolano, porque -según su interpretación- 'El Gladiador' está faltando el respeto a la oncena 'Millonaria' al argumentar la adaptación familiar como razón para su intención de abandonar la entidad.

"Siento que le ha faltado el respeto, no solo a River, sino a la república Argentina. Para los que vienen a ver este video de afuera y no tienen la menor idea de lo que es Nordelta, es el barrio más exclusivo de Argentina, donde vive un montón de gente que tiene plata en mansiones...evidentemente, los jugadores se radican ahí porque no los jode nadie, ¿cuál es el problema de adaptación que tuvo Rondón en Nordelta? Me gustaría que lo diga", siguió señalando el periodista.

En medio de todo, también cuestionó que los destinos que suenen para el delantero sean Ecuador o México: "El chabón tiene a su familia y decide por ellos (los jugadores), y dicen: 'en Argentina no nos quedamos', pero derrepente empieza a sonar para el fútbol ecuatoriano...¿cómo es la historieta Rondón? Acá está lleno de venezolanos que laburan en una bicicleta 24 horas con una sonrisa y son agradecidos al país que lo recibe y no dicen 'acá no nos adaptamos'".

Con todo y eso, el equipo que dirige Martín Demichelis tiene hoy la gran final del Trofeo de Campeones, contra su similar de Rosario Central, y queda la expectativa si el criollo será parte de los planes de su entrenador o quedaría marginado del encuentro por su presunta idea de irse, noticia que empezó a recorrer los medios desde que el periodista César Luis Merlo sacó la información, al igual que medios como TyC Sport.

El rompevallas vinotinto registra 10 goles en 31 compromisos en los que ha estado disponible para el equipo, destacando que formó parte del título de Liga y anotó el gol de la victoria en un superclásico contra Boca Juniors.