¿Cómo ver el Ecuador-Venezuela desde Estados Unidos?

Las eliminatorias sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo de Estados Unidos-México-Canadá 2026 enfrentan en su décimo tercera jornada a las selecciones de Venezuela y Ecuador en el Estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito.

La escuadra que dirige Fernando 'Bocha' Batista no conoce la victoria desde aquel 3-0 ante Chile por la jornada número 4 en Maturín. Del mismo modo, no solo sigue sin ganar como visitante, sino que también debe sumar en la capital ecuatoriana si quiere seguir en la lucha mundialista.

Por otra parte, 'La Tri' logró puntaje perfecto en la anterior fecha FIFA de noviembre tras vencer a Bolivia en casa y a Colombia en Barranquilla, por lo que llegará inspirada con el fin de asegurar un cupo en la Copa del Mundo.

Transmisión en Estados Unidos

Este cruce se jugará el viernes 21 de marzo a las 16:00, hora local, lo cual quiere decir que se podrá ver a las 14:00, según la hora estándar Pacífico; a las 15:00, según la hora estándar de la Montaña; a las 16:00 en la hora estándar del Centro y a las 17:00 en la Costa Este de los Estados Unidos.

La señal autorizada para transmitir este encuentro, al igual que lo ha realizado durante todo el proceso mundialista, será la de la plataforma de streaming Fanatiz, la cual se encuentra disponible por pay per view (PPV).