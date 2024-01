LVBP: David Davalillo Jr. celebra el título de Tiburones a la distancia. "Mi corazón siempre estuvo en el dugout, somos campeones" (+Video)

Los Tiburones de La Guaira son los campeones de la temporada 2023-2024 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP). Finalmente lograron el cometido, luego de tanto trabajo y sacrificio alzaron nuevamente un trofeo de la pelota rentada, acabando con la sequía de 37 años.

David Davalillo Jr., serpentinero de apenas 22 años de edad, fue parte de este camino desde el principio. Fue llamado a abrir el primer juego de la pretemporada entre Tiburones y Navegantes del Magallanes en el Estadio Ramón Pérez Arocha de Charallave, estado Miranda, allí trabajó por 3.0 innings en blanco.

A partir de allí, "Davidchongo" se hizo un lugar en la rotación abridora de los escualos, generando nuevas experiencias en su trayectoria, pues eso fue lo solicitado desde la organización de los Rangers de Texas. Sin embargo, con el transcurso del tiempo fue enviado al bullpen, allí se sintió como Tiburón en el agua.

Dejó récord de 1-2 con 4.50 de efectividad, trabajó por espacio de 30.0 capítulos, concedió 32 inatrapables, 15 carreras limpias, 10 pasaportes y 22 ponches, todo en la ronda regular, pues las limitaciones que tenía no le permitió continuar trabajando con el uniforme de La Guaira.

Ahora, desde Estados Unidos, celebra el título de los litoralenses. "Para mí es muy emotivo, no me lo imaginé así, estuve juego tras juego viendo los resultados y apoyando al equipo. Ahora no me lo creo, era una meta que tenía por cumplir, ser parte de ese título tan esperado para la afición", confesó el diestro en una entrevista exclusiva concedida para Meridiano.

"Mi corazón siempre estuvo en el dugout, yo me siento orgulloso de pertenecer a esto y ser parte de los Tiburones de La Guaira y ese anillo también se lo merecen los que lucharon por la camiseta en años anteriores", soltó.

"Me gustaría estar con el equipo, yo creo que también aporte mi granito de arena pero mis respetos y mis mayores felicitaciones para los que jugaron las instancias finales, hicieron un gran trabajo", dijo.

"Yo creo que la unión como lo decían, en cada hit, cada inning y cada juego ganado unidos y más fuertes, somos una familia y de eso se trata somos campeones de Venezuela", comentó acerca de la clave de esta novena para conseguir el resultado anhelado.

David es la continuidad de un inmenso legado en el circuito nacional, en el que figuraron nombres como el de Víctor "Vitico" Davalillo, Marco, David y otros más... Significando historia pura para el beisbol de Venezuela y poniendo en alto el nombre de los Valles del Tuy, estado Miranda.