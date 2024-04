MLB: Luis Arráez pudiera tener una salida inminente de los Marlins (+Video)

En las últimas horas se ha hecho público el interés que tienen los Padres de San Diego en algunas piezas de los Marlins de Miami, como Luis Arráez y Jesús Luzardo, eso ya no es un secreto. Sin embargo, con el transcurso del tiempo parece que está muy cerca de hacerse realidad.

El arranque de la temporada 2024 para los peces ha sido históricamente malo. Tienen un registro de 0-9 y probablemente ya estén pensando en ajustar ciertas piezas para evitar una caída peor.

Luis Arráez parece tener una salida inminente

A.J. Preller, ejecutivo de negocios de los Padres, ha estado negociando desde la temporada baja y el requerimiento que han hecho por "La Regadera" es totalmente serio.

"Un intercambio por Luis Arráez es cada día más posible, le guste o no a la afición, Preller ha estado en conversaciones desde la temporada baja. Hay interés ahí y los Marlins tienen un comienzo históricamente malo", indica Padres Nation en su cuenta de X (anteriormente Twitter).

El oriundo de San Felipe, estado Yaracuy, está golpeando para .194 en un inicio atípico ofensivamente para el criollo. Tan solo ha podido sacudir siete incogibles en treinta y seis visitas al cajón de los bateadores, siendo ponchado en seis oportunidades.

"La Regadera" puede jugar outfield

En caso de convertirse en una realidad, los Frailes tienen su infield muy bien cubierto con el utility Jake Cronenworth y otros peloteros como Ha-Seong Kim, Xander Bogaerts y Manny Machado.

Sin embargo, eso no es un problema para el habilidoso pelotero venezolano. Tiene la versatilidad para ocupar un lugar de los jardines. En su carrera tiene 326.1 innings defendiendo la pradera izquierda, en esos 48 compromisos que jugado allí, no ha cometido ningún error y ha puesto out a 68 corredores.