Dos venezolanos interrumpen el dominio dominicano en las Grandes Ligas (+Dato)

Como de costumbre, la temporada 2025 de las Grandes Ligas ha tenido a una gran cantidad de peloteros latinos como protagonistas importantes. Muchos de los equipos que pelean por la postemporada en la actualidad, se mantienen a flote en gran parte gracias al aporte invaluable que han traido peloteros de nuestra región, y los números así lo reflejan.

Si hacemos un listado de los líderes latinoamericanos en los diversos renglones ofensivos y de pitcheo en lo que va de año, notaremos que los números que se han visto por parte de la legión latina son sumamente positivos, dignos de jugadores de élite absoluta para el mejor beisbol del mundo.

En este listado, notamos que la mayoría de los líderes latinos son provenientes de la República Dominicana, un país que siempre ha sabido ser cuna inagotable de talentos para el beisbol. Sin embargo, dentro del dominio quisqueyano, aparecen dos peloteros venezolanos dispuestos a interrumpir dicha hegemonía.

Eugenio Suárez y Jesús Luzardo entre los mejores

Y es que, si revisamos las principales estadísticas de bateo y de pitcheo en el beisbol de las Grandes Ligas, contaremos un total de 13 departamentos. En 2025, de esos 13 renglones, 10 tienen como líder a algún pelotero nacido en la República Dominicana. Sin embargo, las otras dos estadísticas son dominadas por dos jugadores venezolanos.

Eugenio Suárez es el primero en resaltar, ya que es el toletero latino con más batazos de cuatro esquinas en lo que va de 2025, con 45 estacazos. Eso sí, tiene cerca al dominicano Junior Caminero (44), por lo que tendrá que ajustar para mantener su liderato. "Geno" es además líder en impulsadas, con 109, lo que demuestra que ha tenido un año envidiable ofensivamente hablando.

Por su parte, el otro venezolano en aparecer es Jesús Luzardo. El nacido en Perú, pero de padres venezolanos (lo que le otorga la nacionalidad según la Constitución de nuestro país), es el latinoamericano con más ponches recetados en lo que va de año, con 200, y este miércoles 17 de septiembre podría aumentar todavía más esa cifra.

Líderes latinos: