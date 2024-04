NBA: ¡Los Bad Boys estarían tristes! Mira el bochornoso récord de Boston Celtics en la línea de tiros libres

Siempre ha existido el debate generacional entre los aficionados del baloncesto. Muchos dicen que la NBA de antes era mejor porque se defenía y otros hablan de que la actual tiene más talento y por eso hay más puntos.

Los que añoran el basket de los 80 y 90 ya tiene un argumento a su favor con lo que sucedió este martes 9 de abril en el juego entre Milwaukee Bucks y Boston Celtics, los dos mejores equipos de la Conferencia Este.

Pasaron muchas cosas en ese compromiso, como la lesión del griego Giannis Antetokoumpo. El resultado de 104-91 favorable a Milwaukee fue anecdótico, pues no cambia en nada la situación de ambos conjuntos.

Un registró inédito en la NBA

En medio de todo eso no pasó desparecibida una estadística que quedó en la historia de la NBA, pues en los 48 minutos de juego solo hubo dos tiros libres lanzados. Los dos fueron castigados por Bucks, lo cual quiere decir que Boston no contó con tiros de castigo, convirtiéndose en el primer conjunto en la historia de la NBA que no lanza desde la línea en un juego.

También es en conjunto la más marca baja de libres intentados en un compromiso. Por ello, muchos pueden achacar esta increíble situación como una consecuencia directa de la falta de defensa que existe en la la mejor liga del mundo.

Jayson Tatum fue el jugador más destacado de la jornada en ofensiva con 22 puntos, seis asistencias y cinco rebotes, aunque su causa fue en vana. El que sí salió ganador fue Patrick Beverley, quien registró doble-doble de 20 unidades y 10 capturas.

Este cotejo sirvió para ambos como preparación para que será una posible final de Conferencia en el Este.