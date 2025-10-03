Jaylin Williams: El último guardián del dorsal "6" de Bill Russell

Suscríbete a nuestros canales

La NBA rindió el homenaje más alto posible a Bill Russell tras su fallecimiento en 2022 al retirar universalmente su dorsal, el número 6, en toda la liga. La regla impuesta permitió que los jugadores que ya lo portaban lo mantuvieran.

El destino quiso que este honor histórico recayera sobre un joven ala-pívot del Oklahoma City Thunder, Jaylin Williams. Williams, seleccionado en la segunda ronda del Draft de 2022 (puesto 34), eligió el número 6 antes de que se hiciera efectivo el retiro de la liga, convirtiéndose en el último eslabón de una era y el custodio final de un número legendario.

La Identidad del último "6"

Existe una notable confusión entre Jaylin Williams y su compañero de equipo Jalen Williams, debido a sus nombres casi idénticos y el hecho de que ambos fueron rookies en 2022. Sin embargo, Jaylin es el verdadero portador del dorsal con el peso de la historia.

Su rol en el equipo no es el de una superestrella, sino el de un jugador de impacto y un "big man" moderno que se adapta perfectamente al baloncesto rápido y espaciado del Thunder. Su valor se mide en su capacidad de sacrificio, su visión de juego inusual para su posición y su eficiencia como tirador de apoyo.

El impacto tácico de Jaylin Williams

Jaylin Williams (2.06 m), el último número 6, se destaca por su juego de apoyo y su alto coeficiente intelectual baloncestístico. Sus estadísticas reflejan su importancia como engranaje de lujo en un equipo de élite:

-Puntos por partido (PPP): Con una media de alrededor de 5.1 a 5.9 PPP en su carrera (en solo 16-18 minutos por juego), su valor no reside en la cantidad, sino en la eficiencia y la calidad de sus tiros.

-Rebotes y visión de juego: Promedia cerca de 4.5 a 5.6 rebotes por partido, siendo un ancla importante en la pintura. Destaca su capacidad de distribución: sus 2.6 asistencias por partido (en la temporada más reciente) son excepcionales para un pívot de rotación, facilitando el movimiento del balón.

-Eficiencia de triple: Su mayor arma. Jaylin Williams ha mantenido un porcentaje de triple (3P%) excepcional, cercano o superior al 40% en algunas temporadas. Esta amenaza externa es crucial para abrir la cancha a Shai Gilgeous-Alexander y al resto de creadores de OKC.

-Defensa inteligente: Es notable su liderazgo en cargas ofensivas tomadas, una métrica que subraya su sacrificio defensivo y posicionamiento impecable.

Jaylin Williams es un caso único en la NBA: un jugador de rol cuyo nombre y dorsal están grabados en la historia por una coincidencia del destino. Mientras que el número 6 se retira lentamente de las canchas, la versatilidad y la eficiencia de Williams demuestran por qué es una pieza valiosa y duradera en el núcleo del Oklahoma City Thunder. Él será, literalmente, el último jugador en la historia en llevar el número de Bill Russell.