May the 4th be with you: ¿Por qué se celebra el Día de Star Wars?

Cada 4 de mayo es un día especial para los aficionados de Star Wars en todo el mundo, quienes se unen para celebrar esta saga que ha cautivado las mentes de millones de personas desde hace 47 años.

Star Wars es una de esas películas que desde que salió en la pantalla de los cines en 1977 hizo volar la imaginación con los efectos especiales usados por su creador, George Lucas, quien hizo que cada persona que la viera soñara que en algún momento en la vida podríamos atravesar el espacio y visitar otros planetas.

Sus personajes, Darth Vader Yoda, Luke Skywaker, Han Solo, Chubaca, C3PO, R2-D2, la Marcha Imperial, la Estrella de la Muerte, los Sith y la Princesa Leia, además de las frases de cada uno de ellos, quedaron inmortalizadas que con el tiempo se fueron pasando de generación en generación, más la expansión de la Star Wars, con historias de cómo se formaron los personajes y las leyendas han permitido que el legado continúe.

¿Cómo nació el Día de Star Wars?

Aunque suene irónico, fue una casualidad que nació desde una campaña política, lo que impulsó tal fecha, además de la coincidencia por la pronunciación en inglés de la fecha 4 de mayo. El famoso eslogan de los caballeros Jedi se escribe: "May the force be with you" (que la fuerza te acompañe) y se asemeja en la escritura "May the fourth be with you" que en español es "Que el 4 de mayo te acompañe", solo que varía una palabra “Force por Fourth”.

La frase verdadera apareció por primera vez el 4 de mayo de 1979, el día en que Margaret Thatcher tomó posesión como primera ministra del Reino Unido. Al parecer, el partido conservador publicó un anuncio en el London Evening News que decía: "Que el 4 esté contigo, Maggie. Felicidades", o inglés "May the Fourth Be With You, Maggie. Congratulations".

Esto no pasó desapercibido por los fanáticos de Star Wars que vieron como el destino les daba un día en el calendario por una publicación en un periódico. Cabe resaltar, que la fecha ganó mayor notoriedad cuando The Walt Disney Company, comprador de Lucasfilm, proclamó en 2013 el festejo a nivel mundial, y fomentó el consumo del mismo mediante maratones del film, descuentos en los sitios de venta online y campañas de difusión masiva en las redes sociales.

Frases que avanzan con la generaciones