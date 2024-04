Esto dice Mike Tyson a dos meses de pelear contra Jake Paul en Texas

Mike Tyson es reconocido como uno de los mejores boxeadores de la historia. Pero a sus 57 años, el estadounidense afirma “tener miedo” al enfrentarse a Jake Paul.

El próximo 20 de julio se medirá al Youtuber en el AT&T Stadium de Texas, casa de los Dallas Cowboys.

Tyson subirá al ring por primera vez desde 2020. En esa pelea se enfrento a Roy Jones en un combate de exhibición.

El boxeador de 57 años afirma que tiene miedo de enfrentarse a Paul, algo que también le sucedió ante Jones en 2020.

"Tengo una personalidad extraña, aunque no creo que sea raro. Cualquier cosa que tenga miedo de hacer, lo hago. Así es", le dijo Tyson a Sean Hannity el martes por la noche. "Tenía miedo de la pelea con Roy [Jones Jr.].

Aunque para Tyson ese miedo sirve como inspiración para hacer las cosas y superar los retos.

"Tenía 100 libras de sobrepeso, sin embargo tenía 54, 53 años, y dije 'hagámoslo'. Cualquier cosa que tenga miedo, la afronto. Esa es mi personalidad. En este momento, estoy muerta de miedo".

Tyson reconoce que Paul no será fácil

Jake Paul tiene solo 10 peleas en el boxeo con récord de 9-1. Con 30 años menos que Tyson, buscará ganar el respeto de fanáticos que dicen que solo hace un show sobre el cuadrilátero.

Tyson reconoce que no será un rival fácil y que Paul buscará lastimarlo.

Vi un YouTube de él a los 16 años haciendo bailes raros. Ese no es el tipo con el que voy a pelear", añadió. "Este tipo vendrá, intentará lastimarme, a lo que estoy acostumbrado, y estará muy equivocado".

"Siempre creí que la adversidad y el nerviosismo me catapultaron al éxito", dijo Tyson.

"Si no tuviera estos sentimientos, no entraría en esta pelea. Tengo que tener estos sentimientos para pelear. Sin ellos, nunca subiría al ring. A medida que la pelea se acerca, menos nervioso me pongo porque es la realidad. Y en realidad, soy invencible".