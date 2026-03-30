Sinner y Alcaraz: Los dueños absolutos del ecosistema ATP

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El debate sobre quién heredaría el trono tras la era del Big Three ha quedado oficialmente cerrado. Los datos no mienten: vivimos en la era de Jannik Sinner y Carlos Alcaraz. Lo que comenzó como una rivalidad prometedora se ha convertido en una barrera infranqueable para el resto de los jugadores del top 10.

La estadística es demoledora: desde enero de 2024 hasta el presente marzo de 2026, cada vez que el italiano y el murciano coinciden en el cuadro de un torneo, las probabilidades de que un tercero se corone son prácticamente nulas. Solo un evento de los últimos 23 disputados por ambos escapó de sus manos, dejando un porcentaje de éxito combinado del 95.65%.

El repaso a los títulos obtenidos en conjunto es un inventario de los escenarios más prestigiosos del mundo. En 2024, la dupla se repartió los grandes botines: desde el Australian Open, pasando por el Sunshine Double (Indian Wells y Miami), hasta barrer con los tres Grand Slams restantes (Roland Garros, Wimbledon y US Open). La racha se extendió a los Masters 1000 de Madrid, Cincinnati y Shanghai, culminando con la coronación en las ATP Finals.

El 2025 no mostró fisuras en el muro. Sinner y Alcaraz volvieron a conquistar Australia, dominaron la gira de tierra y hierba (Roma, Roland Garros y Wimbledon), y repitieron su éxito en la gira norteamericana y el cierre de año en el Paris Masters y nuevamente en el torneo de maestros.

2026: Sin señales de tregua

El arranque de la presente temporada ha confirmado que la brecha con el resto del pelotón sigue ensanchándose. En lo que va de año, ya han sumado a su vitrina conjunta el Australian Open, el torneo de Doha, y han completado una vez más la barrida en Indian Wells y el Miami Open.

Este nivel de consistencia solo es comparable con las épocas más oscuras de dominio de Federer, Nadal y Djokovic. Sin embargo, lo que hace especial este momento es la edad de ambos protagonistas y la forma en que se retroalimentan: cuando uno falla, el otro está ahí para reclamar el territorio.

Para el resto del circuito, la misión se ha vuelto casi imposible. Ganar un torneo importante hoy en día no solo requiere talento, sino la anomalía estadística de que tanto Sinner como Alcaraz tengan un mal día simultáneamente, algo que, según los registros, solo ocurre el 4.35% de las veces.