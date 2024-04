¡Unión familiar! Así se celebra un feliz Día de Acción de Gracias en Estados Unidos

En Estados Unidos hay diversas fechas de fiesta nacional, donde se reúnen las familias para compartir. Una de ellas es el feliz Día de Acción de Gracias, que se celebra en noviembre. Esta sirve para agradecer por todas las cosas buenas y juntarse con amigos o familiares.

Este feliz Día de Acción de Gracias 2023 fue el 23 de noviembre, mientras que el de 2024 será el 28. Esta festividad se celebra el cuarto jueves de cada mes de noviembre, por lo que va cambiando de fecha. Asimismo, su objetivo es el de reunirse con los más cercanos para disfrutar de una cena y agradecer.

¿Qué hace tan especial un feliz Día de Acción de Gracias?

Además de compartir junto a familia y amigos, se hacen otras actividades. En este feliz Día de Acción de Gracias 2023 lo principal es la cena. En ella, el platillo que destaca es el pavo, bien sea frito, asado o a la parrilla.

Asimismo, hay otros acompañantes que no pueden faltar en la mesa. Las tartas de manzana y de calabaza no pueden estar ausentes. La salsa para rellenar el pavo es una obligación y la de arándanos no puede faltar en ese día especial.

Sin embargo, hay personas que aprovechan este día para ayudar a los más necesitados. Acudir a iglesias, comedores populares o residencias para personas sin hogar también es una forma de ayudar a quien lo necesite. No es solo estar con la familia, sino poder brindar una mano amiga a aquellos que no tengan todos los recursos para hacerlo con los suyos.

Sin duda alguna, un feliz Día de Acción de Gracias depende de cómo lo quiera celebrar la persona. Sin embargo, siempre debe estar presente el ayudar al prójimo y agradecer por lo recibido en el año.