Voleibol criollo: jornada clave este fin de semana con duelos en La Guaira y Aragua

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Andrea Matos Viveiros

El voleibol venezolano vivirá un emocionante fin de semana con dos encuentros que prometen intensidad, talento y alto nivel competitivo. Las acciones se desarrollarán los días sábado 4 y domingo 5 de abril, con protagonistas de distintas regiones del país que buscan consolidarse en la temporada.

Meridiano Televisión ofrecerá la transmisión en vivo y gratis en señal abierta. O si prefieres, en HD por las plataformas de Simpleplus, InterGo, NetUno Go o Aba TV Go.

El sábado 4 de abril, el conjunto de Nacionales de La Guaira se medirá ante Universitarias de Miranda a partir de las 3:00 p.m. Este duelo destaca por el equilibrio entre ambas escuadras, que llegan con aspiraciones de sumar puntos importantes y escalar posiciones en la tabla. La Guaira intentará hacer valer su condición, mientras que Miranda apuesta por su consistencia colectiva.

Por su parte, el domingo 5 de abril, la acción continuará con el enfrentamiento entre Aragua VC y Centellas de Guayana, programado para las 11:00 a.m. Este compromiso se perfila como uno de los más atractivos de la jornada, con dos equipos que han demostrado dinamismo ofensivo y solidez defensiva.

Los fanáticos del voleibol podrán disfrutar de un fin de semana cargado de emoción, donde cada punto será determinante en la lucha por la clasificación a través de Meridiano Televisión.